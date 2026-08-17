ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน OneCOW วันนี้ คือ 2,088,632 USD มูลค่าตลาด  1COW เท่ากับ 882,364 USD ติดตามการอัปเดตราคา  1COW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OneCOW วันนี้ คือ 2,088,632 USD มูลค่าตลาด  1COW เท่ากับ 882,364 USD ติดตามการอัปเดตราคา  1COW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  1COW

ข้อมูลราคา  1COW

 1COW คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ  1COW

โทเคโนมิกส์  1COW

การคาดการณ์ราคา  1COW

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

OneCOW โลโก้

OneCOW ราคา ( 1COW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1  1COW เป็น USD

$2,088,492
$2,088,492$2,088,492
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OneCOW ( 1COW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:19:09 (UTC+8)

ราคา OneCOW วันนี้

ราคาปัจจุบัน OneCOW ( 1COW) วันนี้ $ 2,088,632, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน  1COW เป็น USD คือ $ 2,088,632 ต่อ  1COW.

OneCOW มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 882,364 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.42  1COW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา  1COW เทรดระหว่าง $ 2,052,080 (ต่ำ) กับ $ 2,087,693 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2,497,547 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 412,510

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น  1COW เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +37.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.98K.

OneCOW ( 1COW) ข้อมูลการตลาด

$ 882.36K
$ 882.36K$ 882.36K

$ 3.98K
$ 3.98K$ 3.98K

$ 892.37K
$ 892.37K$ 892.37K

0.42
0.42 0.42

0.4224806212308393
0.4224806212308393 0.4224806212308393

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OneCOW คือ $ 882.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.98K อุปทานหมุนเวียนของ  1COW คือ 0.42 โดยมีอุปทานรวมที่ 0.4224806212308393 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 892.37K

ประวัติราคา OneCOW USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2,052,080
$ 2,052,080$ 2,052,080
ต่ำสุด 24h
$ 2,087,693
$ 2,087,693$ 2,087,693
สูงสุด 24h

$ 2,052,080
$ 2,052,080$ 2,052,080

$ 2,087,693
$ 2,087,693$ 2,087,693

$ 2,497,547
$ 2,497,547$ 2,497,547

$ 412,510
$ 412,510$ 412,510

+0.16%

+3.30%

+37.52%

+37.52%

ประวัติราคา OneCOW ( 1COW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OneCOW เป็น USD เท่ากับ $ +66,721
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OneCOW เป็น USD เท่ากับ $ +4,213,420.0996888000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OneCOW เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OneCOW เป็น USD เท่ากับ $ +94.7513692023

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +66,721+3.30%
30 วัน$ +4,213,420.0996888000+201.73%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +94.7513692023+0.00%

การคาดการณ์ราคา OneCOW

การคาดการณ์ราคา OneCOW ( 1COW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ  1COW ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OneCOW ( 1COW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OneCOW อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OneCOW จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา  1COW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OneCOW

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

OneCOW ( 1COW) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemMeme

เกี่ยวกับ OneCOW

ราคาซื้อขายสดของ OneCOW วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ OneCOW อยู่ที่ ฿67452599.29541841344000 อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ  1COW?

 1COW มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ OneCOW ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OneCOW มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ 3.29% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ OneCOW เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา OneCOW เคลื่อนไหวระหว่าง ฿66272148.45034559360000 และ ฿67422274.18753038056000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OneCOW

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:19:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OneCOW ( 1COW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OneCOW

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.030030
$0.030030$0.030030

+80.91%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06691
$0.06691$0.06691

-5.99%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001658
$0.001658$0.001658

-31.62%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007120
$0.007120$0.007120

-18.90%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02898
$0.02898$0.02898

+313.40%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.030030
$0.030030$0.030030

+80.91%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003102
$0.0003102$0.0003102

+105.43%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.4896
$1.4896$1.4896

+96.00%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.001548
$0.001548$0.001548

+6.02%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?