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ราคาปัจจุบัน NUMETAL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NUMETAL เท่ากับ 25,320 USD ติดตามการอัปเดตราคา NUMETAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NUMETAL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NUMETAL เท่ากับ 25,320 USD ติดตามการอัปเดตราคา NUMETAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NUMETAL ราคา (NUMETAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NUMETAL เป็น USD

$0.000000256409
$0.000000256409$0.000000256409
-2.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NUMETAL (NUMETAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:09:39 (UTC+8)

ราคา NUMETAL วันนี้

ราคาปัจจุบัน NUMETAL (NUMETAL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NUMETAL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ NUMETAL.

NUMETAL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 25,320 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 98.75B NUMETAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NUMETAL เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NUMETAL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

NUMETAL (NUMETAL) ข้อมูลการตลาด

$ 25.32K
$ 25.32K$ 25.32K

--
----

$ 25.32K
$ 25.32K$ 25.32K

98.75B
98.75B 98.75B

98,747,208,802.30632
98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NUMETAL คือ $ 25.32K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NUMETAL คือ 98.75B โดยมีอุปทานรวมที่ 98747208802.30632 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.32K

ประวัติราคา NUMETAL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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-2.25%

-2.25%

ประวัติราคา NUMETAL (NUMETAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NUMETAL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NUMETAL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NUMETAL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NUMETAL เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-1.45%
60 วัน$ 0-12.72%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา NUMETAL

การคาดการณ์ราคา NUMETAL (NUMETAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NUMETAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NUMETAL (NUMETAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NUMETAL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NUMETAL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NUMETAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NUMETAL

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เกี่ยวกับ NUMETAL

ราคาปัจจุบันของ NUMETAL วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ NUMETAL อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ NUMETAL เป็นอย่างไร?

NUMETAL เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ NUMETAL มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน NUMETAL กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า NUMETAL กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ NUMETAL คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿817712.17436101440000 NUMETAL อยู่ในอันดับที่ #8309 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ NUMETAL ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

NUMETAL เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿ ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ NUMETAL?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (98747208802.30632 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NUMETAL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:09:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NUMETAL (NUMETAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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