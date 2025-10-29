Moona Lisa ราคา (MOONA)
-1.99%
-2.55%
-12.64%
-12.64%
ราคาเรียลไทม์ Moona Lisa (MOONA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOONA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOONA คือ $ 0.00913512 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOONA มีการเปลี่ยนแปลง -1.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moona Lisa คือ $ 83.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOONA คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999997774.197989 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 83.82K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.55%
|30 วัน
|$ 0
|-71.97%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
$MOONA – From Da Vinci to Blockchain
They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.
$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?
Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.
