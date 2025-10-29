ราคาปัจจุบัน Moona Lisa วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOONA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOONA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Moona Lisa วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOONA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOONA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOONA

ข้อมูลราคา MOONA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MOONA

โทเคโนมิกส์ MOONA

การคาดการณ์ราคา MOONA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Moona Lisa โลโก้

Moona Lisa ราคา (MOONA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOONA เป็น USD

--
----
-2.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Moona Lisa (MOONA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:00:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Moona Lisa (MOONA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

-1.99%

-2.55%

-12.64%

-12.64%

ราคาเรียลไทม์ Moona Lisa (MOONA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOONA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOONA คือ $ 0.00913512 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOONA มีการเปลี่ยนแปลง -1.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Moona Lisa (MOONA) ข้อมูลการตลาด

$ 83.82K
$ 83.82K$ 83.82K

--
----

$ 83.82K
$ 83.82K$ 83.82K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,774.197989
999,997,774.197989 999,997,774.197989

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moona Lisa คือ $ 83.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOONA คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999997774.197989 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 83.82K

ประวัติราคา Moona Lisa (MOONA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moona Lisa เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.55%
30 วัน$ 0-71.97%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Moona Lisa (USD)

Moona Lisa (MOONA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Moona Lisa (MOONA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Moona Lisa

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Moona Lisa ตอนนี้!

MOONA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Moona Lisa (MOONA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Moona Lisa (MOONA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MOONAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moona Lisa (MOONA)

วันนี้ Moona Lisa (MOONA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MOONA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MOONA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MOONA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Moona Lisa คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MOONA คือ $ 83.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MOONA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MOONA คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MOONA คือเท่าใด?
MOONA ถึงราคา ATH ที่ 0.00913512 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MOONA คือเท่าไร?
MOONA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MOONA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MOONA คือ -- USD
ปีนี้ MOONA จะสูงขึ้นอีกไหม?
MOONA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MOONA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:00:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Moona Lisa (MOONA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,703.32
$113,703.32$113,703.32

-0.81%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,038.17
$4,038.17$4,038.17

-1.43%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03690
$0.03690$0.03690

-20.54%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.6261
$3.6261$3.6261

-5.99%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$195.37
$195.37$195.37

-1.77%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,038.17
$4,038.17$4,038.17

-1.43%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,703.32
$113,703.32$113,703.32

-0.81%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$195.37
$195.37$195.37

-1.77%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6375
$2.6375$2.6375

+0.05%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19673
$0.19673$0.19673

-1.52%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009713
$0.009713$0.009713

-2.87%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.549
$1.549$1.549

+106.53%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000347
$0.0000000347$0.0000000347

+303.48%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009679
$0.009679$0.009679

+287.16%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.549
$1.549$1.549

+106.53%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00193
$0.00193$0.00193

+93.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000075
$0.0000000000000000075$0.0000000000000000075

+66.66%