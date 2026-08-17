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ราคาปัจจุบัน Moby AI วันนี้ คือ 0.00177763 USD มูลค่าตลาด MOBY เท่ากับ 1,777,465 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOBY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Moby AI วันนี้ คือ 0.00177763 USD มูลค่าตลาด MOBY เท่ากับ 1,777,465 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOBY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Moby AI ราคา (MOBY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOBY เป็น USD

$0.00177968
$0.00177968$0.00177968
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Moby AI (MOBY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:36:35 (UTC+8)

ราคา Moby AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Moby AI (MOBY) วันนี้ $ 0.00177763, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MOBY เป็น USD คือ $ 0.00177763 ต่อ MOBY.

Moby AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,777,465 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.95M MOBY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MOBY เทรดระหว่าง $ 0.00175783 (ต่ำ) กับ $ 0.00204813 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.19171 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00140746

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MOBY เคลื่อนไหว -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 381.83K.

Moby AI (MOBY) ข้อมูลการตลาด

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 381.83K
$ 381.83K$ 381.83K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,079.492521
999,948,079.492521 999,948,079.492521

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moby AI คือ $ 1.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 381.83K อุปทานหมุนเวียนของ MOBY คือ 999.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999948079.492521 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.78M

ประวัติราคา Moby AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00175783
$ 0.00175783$ 0.00175783
ต่ำสุด 24h
$ 0.00204813
$ 0.00204813$ 0.00204813
สูงสุด 24h

$ 0.00175783
$ 0.00175783$ 0.00175783

$ 0.00204813
$ 0.00204813$ 0.00204813

$ 0.19171
$ 0.19171$ 0.19171

$ 0.00140746
$ 0.00140746$ 0.00140746

-0.52%

-1.67%

-1.68%

-1.68%

ประวัติราคา Moby AI (MOBY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moby AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moby AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001159473
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moby AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002867285
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moby AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000136698761333

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.67%
30 วัน$ +0.0001159473+6.52%
60 วัน$ -0.0002867285-16.12%
90 วัน$ +0.0000000136698761333+0.00%

การคาดการณ์ราคา Moby AI

การคาดการณ์ราคา Moby AI (MOBY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MOBY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Moby AI (MOBY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Moby AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Moby AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MOBY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Moby AI

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Moby AI (MOBY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI MemeMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Moby AI

มูลค่าปัจจุบันของ Moby AI วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Moby AI เทรดที่ราคา ฿0.0574081809200909658000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ MOBY มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Moby AI มีสภาพคล่องอย่างไร?

Moby AI มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ MOBY เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0567687441519120978000 ถึง ฿0.0661439206065749958000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ MOBY ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Moby AI อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ MOBY อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moby AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:36:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Moby AI (MOBY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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