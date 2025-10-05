ราคาปัจจุบัน MemeGames AI วันนี้ คือ 0.00067645 USD ติดตามการอัปเดตราคา MGAMES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MGAMES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MemeGames AI วันนี้ คือ 0.00067645 USD ติดตามการอัปเดตราคา MGAMES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MGAMES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MGAMES

ข้อมูลราคา MGAMES

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MGAMES

โทเคโนมิกส์ MGAMES

การคาดการณ์ราคา MGAMES

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

MemeGames AI โลโก้

MemeGames AI ราคา (MGAMES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MGAMES เป็น USD

$0.00067645
$0.00067645$0.00067645
-1.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MemeGames AI (MGAMES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MemeGames AI (MGAMES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0006232
$ 0.0006232$ 0.0006232
ต่ำสุด 24h
$ 0.00069157
$ 0.00069157$ 0.00069157
สูงสุด 24h

$ 0.0006232
$ 0.0006232$ 0.0006232

$ 0.00069157
$ 0.00069157$ 0.00069157

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0.00048718
$ 0.00048718$ 0.00048718

+2.65%

-1.60%

+5.90%

+5.90%

ราคาเรียลไทม์ MemeGames AI (MGAMES) คือ $0.00067645 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMGAMES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0006232 และราคาสูงสุด $ 0.00069157 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MGAMES คือ $ 0.00726063 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00048718

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MGAMES มีการเปลี่ยนแปลง +2.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MemeGames AI (MGAMES) ข้อมูลการตลาด

$ 676.45K
$ 676.45K$ 676.45K

--
----

$ 676.45K
$ 676.45K$ 676.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MemeGames AI คือ $ 676.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MGAMES คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 676.45K

ประวัติราคา MemeGames AI (MGAMES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001563242
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005066190
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.002451403072425221

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.60%
30 วัน$ -0.0001563242-23.10%
60 วัน$ -0.0005066190-74.89%
90 วัน$ -0.002451403072425221-78.37%

อะไรคือ MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

MemeGames AI (MGAMES) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา MemeGames AI (USD)

MemeGames AI (MGAMES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MemeGames AI (MGAMES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MemeGames AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MemeGames AI ตอนนี้!

MGAMES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MemeGames AI (MGAMES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MemeGames AI (MGAMES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MGAMESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MemeGames AI (MGAMES)

วันนี้ MemeGames AI (MGAMES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MGAMES เป็นUSD คือ 0.00067645 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MGAMES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MGAMES เป็น USD คือ $ 0.00067645 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MemeGames AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MGAMES คือ $ 676.45K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MGAMES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MGAMES คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MGAMES คือเท่าใด?
MGAMES ถึงราคา ATH ที่ 0.00726063 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MGAMES คือเท่าไร?
MGAMES ถึงราคา ATL ที่ 0.00048718 USD
ปริมาณการเทรดของ MGAMES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MGAMES คือ -- USD
ปีนี้ MGAMES จะสูงขึ้นอีกไหม?
MGAMES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MGAMES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MemeGames AI (MGAMES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น