MemeGames AI ราคา (MGAMES)
+2.65%
-1.60%
+5.90%
+5.90%
ราคาเรียลไทม์ MemeGames AI (MGAMES) คือ $0.00067645 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMGAMES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0006232 และราคาสูงสุด $ 0.00069157 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MGAMES คือ $ 0.00726063 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00048718
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MGAMES มีการเปลี่ยนแปลง +2.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MemeGames AI คือ $ 676.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MGAMES คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 676.45K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001563242
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005066190
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MemeGames AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.002451403072425221
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.60%
|30 วัน
|$ -0.0001563242
|-23.10%
|60 วัน
|$ -0.0005066190
|-74.89%
|90 วัน
|$ -0.002451403072425221
|-78.37%
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
