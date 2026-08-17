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ราคาปัจจุบัน make no mistakes วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CLAUDE เท่ากับ 13,780.41 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLAUDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน make no mistakes วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CLAUDE เท่ากับ 13,780.41 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLAUDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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make no mistakes ราคา (CLAUDE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CLAUDE เป็น USD

$0.00001378
$0.00001378$0.00001378
-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
make no mistakes (CLAUDE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:09:14 (UTC+8)

ราคา make no mistakes วันนี้

ราคาปัจจุบัน make no mistakes (CLAUDE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLAUDE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CLAUDE.

make no mistakes มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13,780.41 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.92M CLAUDE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLAUDE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00416753 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLAUDE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

make no mistakes (CLAUDE) ข้อมูลการตลาด

$ 13.78K
$ 13.78K$ 13.78K

--
----

$ 13.78K
$ 13.78K$ 13.78K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,059.090961
999,924,059.090961 999,924,059.090961

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ make no mistakes คือ $ 13.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CLAUDE คือ 999.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 999924059.090961 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.78K

ประวัติราคา make no mistakes USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00416753
$ 0.00416753$ 0.00416753

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.35%

+0.55%

+0.55%

ประวัติราคา make no mistakes (CLAUDE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา make no mistakes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา make no mistakes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา make no mistakes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา make no mistakes เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.35%
30 วัน$ 0-58.64%
60 วัน$ 0-66.84%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา make no mistakes

การคาดการณ์ราคา make no mistakes (CLAUDE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CLAUDE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา make no mistakes (CLAUDE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ make no mistakes อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา make no mistakes จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CLAUDE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา make no mistakes

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make no mistakes (CLAUDE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ make no mistakes

ราคาปัจจุบันของ make no mistakes คือเท่าไร?

ราคาสดของ make no mistakes (CLAUDE) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

make no mistakes ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน make no mistakes อยู่ในอันดับที่ #9579 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿445035.3956858461806000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CLAUDE มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CLAUDE คือ 999924059.090961 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ make no mistakes เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา make no mistakes เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

make no mistakes ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

make no mistakes เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.1345894906307311998000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ CLAUDE ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ make no mistakes?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ make no mistakes

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:09:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ make no mistakes (CLAUDE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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