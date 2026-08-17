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ราคาปัจจุบัน Lucid USDC วันนี้ คือ 0.9938 USD มูลค่าตลาด LUSDC เท่ากับ 124,462 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lucid USDC วันนี้ คือ 0.9938 USD มูลค่าตลาด LUSDC เท่ากับ 124,462 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lucid USDC ราคา (LUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LUSDC เป็น USD

$0.9938
$0.9938$0.9938
+1.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lucid USDC (LUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:01:26 (UTC+8)

ราคา Lucid USDC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lucid USDC (LUSDC) วันนี้ $ 0.9938, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LUSDC เป็น USD คือ $ 0.9938 ต่อ LUSDC.

Lucid USDC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 124,462 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 50.03K LUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUSDC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.006 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.990113

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LUSDC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 149.21.

Lucid USDC (LUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 124.46K
$ 124.46K$ 124.46K

$ 149.21
$ 149.21$ 149.21

$ 124.38K
$ 124.38K$ 124.38K

50.03K
50.03K 50.03K

50,032.000881
50,032.000881 50,032.000881

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lucid USDC คือ $ 124.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 149.21 อุปทานหมุนเวียนของ LUSDC คือ 50.03K โดยมีอุปทานรวมที่ 50032.000881 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 124.38K

ประวัติราคา Lucid USDC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.990113
$ 0.990113$ 0.990113

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Lucid USDC (LUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lucid USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lucid USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lucid USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lucid USDC เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Lucid USDC

การคาดการณ์ราคา Lucid USDC (LUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lucid USDC (LUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lucid USDC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lucid USDC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lucid USDC

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Lucid USDC (LUSDC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Boba Network EcosystemBridged StablecoinBridged-Tokens

เกี่ยวกับ Lucid USDC

ราคาปัจจุบันของ Lucid USDC คือเท่าไร?

Lucid USDC เทรดอยู่ที่ ฿32.094558596775708000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ LUSDC คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿4019473.68894334692000 LUSDC อยู่ในอันดับ #-- ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Lucid USDC มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ LUSDC มีเท่าไร?

มีโทเคน 50032.000881 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Lucid USDC เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Lucid USDC เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿32.48855498928996000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ LUSDC คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gnosis Chain Ecosystem,Bridged USDC,Boba Network Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Mantra EVM Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

LUSDC มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lucid USDC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:01:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lucid USDC (LUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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