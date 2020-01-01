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โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,176.58
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.9
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.001
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.26
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
7
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 20.85K
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999585
+0.01%
0.00%
-0.14%
$ 113.85M
$ 112.17K
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
10
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2873
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
11
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 2.62M
$ 10.89M
12
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
13
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 1.09M
$ 21.30K
14
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999195
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 813.72K
$ 153.84K
15
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.999585
+0.01%
+0.00%
+2.87%
$ 381.85K
$ 10.29K
16
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
17
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.999192
0.00%
+0.03%
+2.02%
$ 42.60K
$ 291.40

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1680.50B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น ETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, USDC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1680.50B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์แบบบริดจ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง