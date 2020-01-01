ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ผู้ออกบัตรคริปโต เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04765
+0,25%
+0,19%
+0,78%
$ 2,14B
$ 1,55M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7017
+0,07%
-0,80%
-3,01%
$ 455,47M
$ 88,96K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0,00093435
-0,63%
-0,07%
-11,55%
$ 934,35K
$ 3,28K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0,002172
0,00%
+0,51%
-28,93%
$ 536,95K
$ 17,79K
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0,00309023
-0,54%
+0,01%
-1,03%
$ 241,87K
$ 94,51
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6,84
0,00%
--
0,00%
$ 136,83K
$ 1,46
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0,015393
+0,10%
-0,08%
-1,03%
--
$ 331,35M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.60B
โทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต ที่ติดตามบน MEXC นั้น BXX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 ผู้ออกบัตรคริปโต ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต ยอดนิยม รวมถึง CRO, NEXO, KARMA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ผู้ออกบัตรคริปโต คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ผู้ออกบัตรคริปโต ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.60B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผู้ออกบัตรคริปโต นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง