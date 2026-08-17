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ราคาปัจจุบัน JuliaOS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด JOS เท่ากับ 41,520 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JuliaOS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด JOS เท่ากับ 41,520 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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JuliaOS ราคา (JOS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JOS เป็น USD

$0.00004155
$0.00004155$0.00004155
-1.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
JuliaOS (JOS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:20:18 (UTC+8)

ราคา JuliaOS วันนี้

ราคาปัจจุบัน JuliaOS (JOS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JOS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ JOS.

JuliaOS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 41,520 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.36M JOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JOS เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.021793 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JOS เคลื่อนไหว +0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

JuliaOS (JOS) ข้อมูลการตลาด

$ 41.52K
$ 41.52K$ 41.52K

--
----

$ 41.52K
$ 41.52K$ 41.52K

999.36M
999.36M 999.36M

999,361,964.814246
999,361,964.814246 999,361,964.814246

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JuliaOS คือ $ 41.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JOS คือ 999.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 999361964.814246 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.52K

ประวัติราคา JuliaOS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.021793
$ 0.021793$ 0.021793

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+0.53%

-5.67%

-5.67%

ประวัติราคา JuliaOS (JOS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JuliaOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JuliaOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JuliaOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JuliaOS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.53%
30 วัน$ 0+3.34%
60 วัน$ 0+0.86%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา JuliaOS

การคาดการณ์ราคา JuliaOS (JOS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JOS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JuliaOS (JOS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JuliaOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JuliaOS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JOS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JuliaOS

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เกี่ยวกับ JuliaOS

JuliaOS เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สประสิทธิภาพสูงสำหรับเอเจนต์และฝูงชน AI ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนยุคใหม่ของซอฟต์แวร์อัตโนมัติใน Web3 สร้างขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม Julia ทำให้สามารถดำเนินการแบบเรียลไทม์ข้ามเชนสำหรับเอเจนต์อัจฉริยะในด้าน DeFi การซื้อขาย การกำกับดูแล และอื่นๆ JuliaOS เป็นชั้นโครงสร้างพื้นฐานที่เอเจนต์แบบโมดูลาร์ประสานงานกันเหมือนฝูงชนในธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาภารกิจที่ซับซ้อนโดยไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง

ราคาปัจจุบันของ JuliaOS (JOS) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.52% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น JOS จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ JOS คือ 999361964.814246 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง JuliaOS กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ JOS ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ JuliaOS วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1340866.10257252800000 ทำให้ JuliaOS อยู่ในอันดับที่ #7290 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ JOS ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ JuliaOS?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,AI Framework และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JuliaOS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:20:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JuliaOS (JOS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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