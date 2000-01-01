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โทเค็น พลังงาน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม พลังงาน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.247576
+0.01%
0.00%
+3.35%
$ 29.71M
$ 6.69K
2
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03677053
+0.03%
+0.00%
-4.65%
$ 20.90M
$ 536.40K
3
Green
Green
GREEN
$ 0.00018697
-0.82%
+0.09%
+68.17%
$ 8.93M
$ 30.63K
4
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2642
+0.04%
+0.46%
-7.37%
$ 7.90M
$ 85.03K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02279638
+0.58%
0.00%
-0.09%
$ 2.80M
$ 48.82K
6
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002143
+0.14%
+1.13%
+9.16%
$ 1.36M
$ 3.25B
7
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001493
+1.15%
-2.34%
-10.17%
$ 1.21M
$ 180.76M
8
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01603
+0.19%
-1.77%
-3.95%
$ 681.11K
$ 1.27M
9
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
-0.50%
$ 582.46K
$ 26.20
10
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00004939
-4.28%
-10.79%
-36.03%
$ 580.97K
$ 35.72M
11
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
12
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01805812
0.00%
-0.05%
-30.87%
$ 126.41K
$ 1.28K
13
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.626E-12
-0.20%
-1.20%
-1.13%
$ 119.46K
--
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.84E-5
-0.11%
-0.20%
-3.60%
$ 28.39K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.0547
0.00%
-0.35%
-6.77%
--
$ 369.32
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00556
-0.54%
-0.72%
-3.48%
--
$ 2.36M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น พลังงาน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น พลังงาน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $75.10M
โทเค็น พลังงาน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น พลังงาน ที่ติดตามบน MEXC นั้น EVDC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น พลังงาน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 พลังงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น พลังงาน ยอดนิยม รวมถึง NCX, POWR, GREEN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ พลังงาน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น พลังงาน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $75.10M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม พลังงาน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง