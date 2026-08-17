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ราคาปัจจุบัน Emerald Security Token วันนี้ คือ 1,39 USD มูลค่าตลาด EMRL.D เท่ากับ 34.840.082 USD ติดตามการอัปเดตราคา EMRL.D เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Emerald Security Token วันนี้ คือ 1,39 USD มูลค่าตลาด EMRL.D เท่ากับ 34.840.082 USD ติดตามการอัปเดตราคา EMRL.D เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Emerald Security Token ราคา (EMRL.D)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EMRL.D เป็น USD

$1,39
$1,39$1,39
%0,001D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Emerald Security Token (EMRL.D) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:32:58 (UTC+8)

ราคา Emerald Security Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Emerald Security Token (EMRL.D) วันนี้ $ 1,39, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EMRL.D เป็น USD คือ $ 1,39 ต่อ EMRL.D.

Emerald Security Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34.840.082 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 25,00M EMRL.D ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EMRL.D เทรดระหว่าง $ 0,0 (ต่ำ) กับ $ 0,0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2,03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,072

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EMRL.D เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ %0,00 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5,28K.

Emerald Security Token (EMRL.D) ข้อมูลการตลาด

$ 34,84M
$ 34,84M$ 34,84M

$ 5,28K
$ 5,28K$ 5,28K

$ 139,36M
$ 139,36M$ 139,36M

25,00M
25,00M 25,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Emerald Security Token คือ $ 34,84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5,28K อุปทานหมุนเวียนของ EMRL.D คือ 25,00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 139,36M

ประวัติราคา Emerald Security Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
ต่ำสุด 24h
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$ 0,0$ 0,0
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$ 2,03
$ 2,03$ 2,03

$ 1,072
$ 1,072$ 1,072

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%0,00

ประวัติราคา Emerald Security Token (EMRL.D) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Emerald Security Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Emerald Security Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,2526415350
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Emerald Security Token เป็น USD เท่ากับ $ -0,1608573330
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Emerald Security Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0,2526415350+%18,18
60 วัน$ -0,1608573330-%11,57
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Emerald Security Token

การคาดการณ์ราคา Emerald Security Token (EMRL.D) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EMRL.D ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต %0,00
การคาดการณ์ราคา Emerald Security Token (EMRL.D) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Emerald Security Token อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Emerald Security Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EMRL.D ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Emerald Security Token

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เกี่ยวกับ Emerald Security Token

ราคาปัจจุบันของ Emerald Security Token ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Emerald Security Token มีราคาอยู่ที่ ฿44.8919998544144000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด EMRL.D มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Emerald Security Token ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Emerald Security Token อยู่ในอันดับที่ #558 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1125209320.91495378272000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 25000000.0 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Emerald Security Token?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Emerald Security Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:32:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Emerald Security Token (EMRL.D)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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