ราคาปัจจุบัน Drop Staked INIT วันนี้ คือ 0.254603 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEINIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DEINIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DEINIT

ข้อมูลราคา DEINIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DEINIT

โทเคโนมิกส์ DEINIT

การคาดการณ์ราคา DEINIT

Drop Staked INIT โลโก้

Drop Staked INIT ราคา (DEINIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DEINIT เป็น USD

$0.254603
+2.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:02:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.243043
ต่ำสุด 24h
$ 0.283928
สูงสุด 24h

$ 0.243043
$ 0.283928
$ 0.788788
$ 0.236258
-2.87%

+2.98%

-4.67%

-4.67%

ราคาเรียลไทม์ Drop Staked INIT (DEINIT) คือ $0.254603 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDEINIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.243043 และราคาสูงสุด $ 0.283928 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DEINIT คือ $ 0.788788 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.236258

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DEINIT มีการเปลี่ยนแปลง -2.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Drop Staked INIT (DEINIT) ข้อมูลการตลาด

$ 15.23K
--
----

$ 15.23K
59.82K
59,816.553167
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Drop Staked INIT คือ $ 15.23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DEINIT คือ 59.82K โดยมีอุปทานรวมที่ 59816.553167 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.23K

ประวัติราคา Drop Staked INIT (DEINIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Drop Staked INIT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00736627
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Drop Staked INIT เป็น USD เท่ากับ $ -0.1168634898
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Drop Staked INIT เป็น USD เท่ากับ $ -0.1315781684
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Drop Staked INIT เป็น USD เท่ากับ $ -0.3712816375427539

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00736627+2.98%
30 วัน$ -0.1168634898-45.90%
60 วัน$ -0.1315781684-51.67%
90 วัน$ -0.3712816375427539-59.32%

อะไรคือ Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Drop Staked INIT (DEINIT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Drop Staked INIT (USD)

Drop Staked INIT (DEINIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Drop Staked INIT (DEINIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Drop Staked INIT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Drop Staked INIT ตอนนี้!

DEINIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Drop Staked INIT (DEINIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Drop Staked INIT (DEINIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DEINITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Drop Staked INIT (DEINIT)

วันนี้ Drop Staked INIT (DEINIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DEINIT เป็นUSD คือ 0.254603 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DEINIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DEINIT เป็น USD คือ $ 0.254603 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Drop Staked INIT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DEINIT คือ $ 15.23K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DEINIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DEINIT คือ 59.82K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DEINIT คือเท่าใด?
DEINIT ถึงราคา ATH ที่ 0.788788 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DEINIT คือเท่าไร?
DEINIT ถึงราคา ATL ที่ 0.236258 USD
ปริมาณการเทรดของ DEINIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DEINIT คือ -- USD
ปีนี้ DEINIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
DEINIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DEINIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
