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ราคาปัจจุบัน Wo Ta Ma Lai Le วันนี้ คือ 0.009346 THB มูลค่าตลาด 我踏马来了 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา 我踏马来了 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wo Ta Ma Lai Le วันนี้ คือ 0.009346 THB มูลค่าตลาด 我踏马来了 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา 我踏马来了 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 我踏马来了

ข้อมูลราคา 我踏马来了

我踏马来了 คืออะไร

โทเคโนมิกส์ 我踏马来了

การคาดการณ์ราคา 我踏马来了

ประวัติ 我踏马来了

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ราคา Wo Ta Ma Lai Le(我踏马来了)

ราคาปัจจุบัน 1 我踏马来了 เป็น THB

฿0.30710956
฿0.30710956฿0.30710956
+2.10%1D
THB
Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:37:20 (UTC+8)

ราคา Wo Ta Ma Lai Le วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) วันนี้ ฿ 0.009346, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 我踏马来了 เป็น THB คือ ฿ 0.009346 ต่อ 我踏马来了.

Wo Ta Ma Lai Le มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- 我踏马来了 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 我踏马来了 เทรดระหว่าง ฿ 0.008702 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009478 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 我踏马来了 เคลื่อนไหว -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.48K.

Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) ข้อมูลการตลาด

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฿ 59.48K
฿ 59.48K฿ 59.48K

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

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BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wo Ta Ma Lai Le คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.48K อุปทานหมุนเวียนของ 我踏马来了 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Wo Ta Ma Lai Le THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.008702
฿ 0.008702฿ 0.008702
ต่ำสุด 24h
฿ 0.009478
฿ 0.009478฿ 0.009478
สูงสุด 24h

฿ 0.008702
฿ 0.008702฿ 0.008702

฿ 0.009478
฿ 0.009478฿ 0.009478

--
----

--
----

-0.17%

+2.10%

-2.76%

-2.76%

ประวัติราคา Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Wo Ta Ma Lai Le ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00631665+2.10%
30 วัน฿ +0.001544+19.78%
60 วัน฿ -0.000094-1.00%
90 วัน฿ +0.000959+11.43%
การเปลี่ยนแปลงราคา Wo Ta Ma Lai Le ในวันนี้

วันนี้ 我踏马来了 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00631665 (+2.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Wo Ta Ma Lai Le ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001544 (+19.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Wo Ta Ma Lai Le ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 我踏马来了 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000094 (-1.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Wo Ta Ma Lai Le ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000959 (+11.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Wo Ta Ma Lai Le

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Wo Ta Ma Lai Le ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Wo Ta Ma Lai Le?

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็นของ Wo Ta Ma Lai Le:

1. ความรู้สึกของตลาดและความฮือฮาในชุมชน
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. กระแสบนโซเชียลมีเดียและการตลาดแบบไวรัล
4. การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่และกิจกรรมของผู้ถือครองจำนวนมาก
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
6. ประสิทธิภาพของภาคเหรียญมีม
7. การจัดทำรายการและลบออกจากกระดานเทรด
8. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญมีม
9. การมีส่วนร่วมของชุมชนและจำนวนผู้ถือครอง
10. การบิดเบือนราคาและการดำเนินการแบบปั๊ม-ดั๊ม

ในฐานะเหรียญมีม ราคาของเหรียญมีมีความผันผวนสูงและอยู่ในภาวะเก็งกำไรเป็นหลัก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Wo Ta Ma Lai Le วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ “Wo Ta Ma Lai Le” ในวันนี้ เพราะมันอาจเป็นเหรียญคริปโตหรือโทเค็นที่กลายเป็นกระแสในชุมชนคริปโต บรรดานักเทรดและนักลงทุนจึงคอยติดตามราคาเพื่อหาโอกาสทำกำไร หรือเพื่อติดตามแนวโน้มของตลาด รวมถึงเพื่อความบันเทิง เนื่องจากเหรียญมีมมักมีความผันผวนสูง

การคาดการณ์ราคา Wo Ta Ma Lai Le

การคาดการณ์ราคา Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 我踏马来了 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wo Ta Ma Lai Le อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wo Ta Ma Lai Le จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 我踏马来了 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wo Ta Ma Lai Le

วิธีการซื้อและลงทุน Wo Ta Ma Lai Le ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Wo Ta Ma Lai Le หรือยัง? การซื้อ 我踏马来了 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Wo Ta Ma Lai Le ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Wo Ta Ma Lai Le จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

คุณสามารถทำอะไรกับ Wo Ta Ma Lai Le ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Wo Ta Ma Lai Le ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

ชื่อโทเคนนี้มาจากมีมสแลงภาษาจีน “我踏马来了” ซึ่งเป็นการเล่นคำจาก “我他妈来了” (ฉันมาแล้ว)ให้โทนสนุกและแฝงความประกาศตัวอย่างชัดเจน

Wo Ta Ma Lai Le ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Wo Ta Ma Lai Le ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wo Ta Ma Lai Le

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:37:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wo Ta Ma Lai Le

我踏马来了 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Wo Ta Ma Lai Le ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
我踏马来了/USDT
฿0.3057623
฿0.3057623฿0.3057623
+1.54%
6.52M (USDT)

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เครื่องคำนวณ 我踏马来了 เป็น THB

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我踏马来了
我踏马来了
THB
THB

1 我踏马来了 = 0.30710956 THB