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ราคาปัจจุบัน DeFi Kingdoms วันนี้ คือ 0.00553321 USD มูลค่าตลาด JEWEL เท่ากับ 623,022 USD ติดตามการอัปเดตราคา JEWEL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DeFi Kingdoms วันนี้ คือ 0.00553321 USD มูลค่าตลาด JEWEL เท่ากับ 623,022 USD ติดตามการอัปเดตราคา JEWEL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DeFi Kingdoms ราคา (JEWEL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JEWEL เป็น USD

$0.00552764
$0.00552764$0.00552764
+1.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DeFi Kingdoms (JEWEL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:03:22 (UTC+8)

ราคา DeFi Kingdoms วันนี้

ราคาปัจจุบัน DeFi Kingdoms (JEWEL) วันนี้ $ 0.00553321, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JEWEL เป็น USD คือ $ 0.00553321 ต่อ JEWEL.

DeFi Kingdoms มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 623,022 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 112.60M JEWEL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JEWEL เทรดระหว่าง $ 0.00537339 (ต่ำ) กับ $ 0.00580484 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 22.52 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0015605

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JEWEL เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 224.24.

DeFi Kingdoms (JEWEL) ข้อมูลการตลาด

$ 623.02K
$ 623.02K$ 623.02K

$ 224.24
$ 224.24$ 224.24

$ 660.86K
$ 660.86K$ 660.86K

112.60M
112.60M 112.60M

119,434,440.5891552
119,434,440.5891552 119,434,440.5891552

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeFi Kingdoms คือ $ 623.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 224.24 อุปทานหมุนเวียนของ JEWEL คือ 112.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 119434440.5891552 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 660.86K

ประวัติราคา DeFi Kingdoms USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00537339
$ 0.00537339$ 0.00537339
ต่ำสุด 24h
$ 0.00580484
$ 0.00580484$ 0.00580484
สูงสุด 24h

$ 0.00537339
$ 0.00537339$ 0.00537339

$ 0.00580484
$ 0.00580484$ 0.00580484

$ 22.52
$ 22.52$ 22.52

$ 0.0015605
$ 0.0015605$ 0.0015605

-0.09%

+1.43%

-8.05%

-8.05%

ประวัติราคา DeFi Kingdoms (JEWEL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003831189
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ -0.0053616295
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Kingdoms เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000004146317184

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.43%
30 วัน$ +0.0003831189+6.92%
60 วัน$ -0.0053616295-96.89%
90 วัน$ +0.000000004146317184+0.00%

การคาดการณ์ราคา DeFi Kingdoms

การคาดการณ์ราคา DeFi Kingdoms (JEWEL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JEWEL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DeFi Kingdoms (JEWEL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DeFi Kingdoms อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DeFi Kingdoms จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JEWEL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DeFi Kingdoms

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DeFi Kingdoms (JEWEL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Action GamesAppchainsAutomated Market Maker (AMM)

เกี่ยวกับ DeFi Kingdoms

ราคาตลาดปัจจุบันของ JEWEL คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.1787027787873700016000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

DeFi Kingdoms มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 JEWEL แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ JEWEL เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน JEWEL มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ DeFi Kingdoms วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.1735411676961955344000 และ ฿0.1874754506725891264000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ JEWEL ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ JEWEL เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeFi Kingdoms

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:03:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeFi Kingdoms (JEWEL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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