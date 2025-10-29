ราคาปัจจุบัน Compound USDC วันนี้ คือ 0.02525563 USD ติดตามการอัปเดตราคา CUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Compound USDC วันนี้ คือ 0.02525563 USD ติดตามการอัปเดตราคา CUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CUSDC

ข้อมูลราคา CUSDC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CUSDC

โทเคโนมิกส์ CUSDC

การคาดการณ์ราคา CUSDC

Compound USDC โลโก้

Compound USDC ราคา (CUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CUSDC เป็น USD

$0.02525229
$0.02525229$0.02525229
0.00%1D
USD
Compound USDC (CUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Compound USDC (CUSDC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02523686
$ 0.02523686$ 0.02523686
ต่ำสุด 24h
$ 0.02526738
$ 0.02526738$ 0.02526738
สูงสุด 24h

$ 0.02523686
$ 0.02523686$ 0.02523686

$ 0.02526738
$ 0.02526738$ 0.02526738

$ 0.220912
$ 0.220912$ 0.220912

$ 0.00620705
$ 0.00620705$ 0.00620705

+0.00%

+0.01%

+0.06%

+0.06%

ราคาเรียลไทม์ Compound USDC (CUSDC) คือ $0.02525563 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCUSDC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02523686 และราคาสูงสุด $ 0.02526738 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CUSDC คือ $ 0.220912 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00620705

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CUSDC มีการเปลี่ยนแปลง +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Compound USDC (CUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 31.90M
$ 31.90M$ 31.90M

--
----

$ 31.90M
$ 31.90M$ 31.90M

1.26B
1.26B 1.26B

1,263,156,421.009449
1,263,156,421.009449 1,263,156,421.009449

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Compound USDC คือ $ 31.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CUSDC คือ 1.26B โดยมีอุปทานรวมที่ 1263156421.009449 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.90M

ประวัติราคา Compound USDC (CUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Compound USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Compound USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000525468
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Compound USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000840507
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Compound USDC เป็น USD เท่ากับ $ +0.000195137911127

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ +0.0000525468+0.21%
60 วัน$ +0.0000840507+0.33%
90 วัน$ +0.000195137911127+0.78%

อะไรคือ Compound USDC (CUSDC)

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Compound USDC (CUSDC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Compound USDC (USD)

Compound USDC (CUSDC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Compound USDC (CUSDC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Compound USDC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Compound USDC ตอนนี้!

CUSDC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Compound USDC (CUSDC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Compound USDC (CUSDC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CUSDCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Compound USDC (CUSDC)

วันนี้ Compound USDC (CUSDC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CUSDC เป็นUSD คือ 0.02525563 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CUSDC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CUSDC เป็น USD คือ $ 0.02525563 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Compound USDC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CUSDC คือ $ 31.90M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CUSDC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CUSDC คือ 1.26B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CUSDC คือเท่าใด?
CUSDC ถึงราคา ATH ที่ 0.220912 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CUSDC คือเท่าไร?
CUSDC ถึงราคา ATL ที่ 0.00620705 USD
ปริมาณการเทรดของ CUSDC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CUSDC คือ -- USD
ปีนี้ CUSDC จะสูงขึ้นอีกไหม?
CUSDC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CUSDC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Compound USDC (CUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

