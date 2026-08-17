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ราคาปัจจุบัน Chain4Energy วันนี้ คือ 0.00164518 USD มูลค่าตลาด C4E เท่ากับ 202,155 USD ติดตามการอัปเดตราคา C4E เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chain4Energy วันนี้ คือ 0.00164518 USD มูลค่าตลาด C4E เท่ากับ 202,155 USD ติดตามการอัปเดตราคา C4E เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Chain4Energy ราคา (C4E)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 C4E เป็น USD

$0.00164518
$0.00164518$0.00164518
-0.08%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Chain4Energy (C4E) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:22:20 (UTC+8)

ราคา Chain4Energy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chain4Energy (C4E) วันนี้ $ 0.00164518, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน C4E เป็น USD คือ $ 0.00164518 ต่อ C4E.

Chain4Energy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 202,155 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 122.88M C4E ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา C4E เทรดระหว่าง $ 0.00164508 (ต่ำ) กับ $ 0.00180941 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.079614 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น C4E เคลื่อนไหว -0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 73.92.

Chain4Energy (C4E) ข้อมูลการตลาด

$ 202.16K
$ 202.16K$ 202.16K

$ 73.92
$ 73.92$ 73.92

$ 522.36K
$ 522.36K$ 522.36K

122.88M
122.88M 122.88M

317,510,198.584352
317,510,198.584352 317,510,198.584352

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chain4Energy คือ $ 202.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 73.92 อุปทานหมุนเวียนของ C4E คือ 122.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 317510198.584352 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 522.36K

ประวัติราคา Chain4Energy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00164508
$ 0.00164508$ 0.00164508
ต่ำสุด 24h
$ 0.00180941
$ 0.00180941$ 0.00180941
สูงสุด 24h

$ 0.00164508
$ 0.00164508$ 0.00164508

$ 0.00180941
$ 0.00180941$ 0.00180941

$ 0.079614
$ 0.079614$ 0.079614

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-8.60%

-10.54%

-10.54%

ประวัติราคา Chain4Energy (C4E) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Chain4Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.000154956895409928
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chain4Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003575389
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chain4Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009222573
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chain4Energy เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000002000503728

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000154956895409928-8.60%
30 วัน$ -0.0003575389-21.73%
60 วัน$ -0.0009222573-56.05%
90 วัน$ +0.0000000002000503728+0.00%

การคาดการณ์ราคา Chain4Energy

การคาดการณ์ราคา Chain4Energy (C4E) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ C4E ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chain4Energy (C4E) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chain4Energy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chain4Energy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา C4E ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chain4Energy

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เกี่ยวกับ Chain4Energy

Chain4Energy คืออะไร?

Chain4Energy (C4E) เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชน L1 แบบ DePIN ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยสร้างระบบนิเวศที่กระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

อะไรทำให้ Chain4Energy มีความพิเศษเฉพาะตัว?

Chain4Energy ผสานโมเดลแรงจูงใจแบบ DePIN เข้าไว้ด้วย โดยนำเสนอโอกาสในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟผ่านการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในระบบนิเวศ โมเดลนี้ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเปิดโอกาสให้เกิดการซื้อขายพลังงานแบบเพียร์ทูเพียร์

ราคาปัจจุบันของ Chain4Energy คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.0531339278011400796000 โดย Chain4Energy มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -8.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ C4E อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 122877251.022404 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Chain4Energy คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿6528944.65933178910000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4696 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

C4E มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0531306981285327576000 และ ฿0.0584380191241450002000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Chain4Energy เข้ากับหมวดหมู่ Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem C4E แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chain4Energy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:22:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chain4Energy (C4E)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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