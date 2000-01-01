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โทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Osmosis เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,108.21
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.01
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.19
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,113.63
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.471
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.468
-0.20%
-0.41%
+4.11%
$ 754.17M
$ 210.98K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.09
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
10
TIA
TIA
TIA
$ 0.306
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K
11
FET
FET
FET
$ 0.124
-0.08%
-2.73%
-8.05%
$ 281.23M
$ 4.77M
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.520984
-0.13%
-0.01%
+6.68%
$ 154.64M
$ 2.04M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999614
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 113.84M
$ 103.72K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10716
-0.20%
-3.30%
-5.81%
$ 90.69M
$ 642.81K
15
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04063
-0.12%
+0.12%
-0.97%
$ 44.01M
$ 1.34M
16
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.44%
$ 42.62M
$ 15.15K
17
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 31.44M
$ 239.84K
18
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04263
+0.05%
-1.18%
+2.45%
$ 30.24M
$ 1.72M
19
Band
Band
BAND
$ 0.152411
-0.09%
-0.02%
-9.36%
$ 27.55M
$ 1.11M
20
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004895
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
21
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04767914
+0.56%
-0.00%
+1.03%
$ 27.18M
$ 223.52K
22
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03024
-0.26%
-0.95%
+0.60%
$ 23.50M
$ 1.96M
23
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.1101
-0.08%
+1.85%
-2.50%
$ 17.58M
$ 502.44K
24
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00408718
+2.45%
+0.04%
-0.82%
$ 15.30M
$ 6.16K
25
NYM
NYM
NYM
$ 0.0182
-0.16%
+0.33%
-4.97%
$ 15.18M
$ 3.09M
26
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00121375
0.00%
+0.00%
-5.34%
$ 14.00M
$ 32.01K
27
INIT
INIT
INIT
$ 0.05171
-0.37%
-0.46%
-2.04%
$ 10.23M
$ 1.16M
28
Xion
Xion
XION
$ 0.101768
-0.02%
+0.02%
-3.01%
$ 9.43M
$ 2.69K
29
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02675
-1.30%
-4.56%
-16.22%
$ 9.13M
$ 2.31M
30
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01483
-0.47%
-0.34%
-1.53%
$ 8.04M
$ 3.63M
31
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.0061
+0.16%
+0.82%
-8.64%
$ 7.48M
$ 908.92K
32
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.102
0.00%
+1.90%
-2.76%
$ 7.23M
$ 112.12K
33
Realio
Realio
RIO
$ 0.033
0.00%
-0.33%
-5.72%
$ 5.37M
$ 457.34K
34
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01765
+0.06%
-0.79%
+7.75%
$ 4.67M
$ 3.14M
35
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00671429
-0.01%
-0.00%
-0.59%
$ 4.65M
$ 1.97K
36
CONX
CONX
CONX
$ 0.00390833
+0.15%
-0.00%
-2.08%
$ 3.93M
$ 62.92K
37
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.86
0.00%
-0.00%
+5.15%
$ 3.85M
$ 11.42K
38
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.088106
-0.02%
-0.05%
-18.19%
$ 3.65M
$ 11.00K
39
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00645877
+0.11%
0.00%
+4.29%
$ 3.07M
$ 96.46K
40
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2153
+0.33%
-3.16%
-7.66%
$ 2.97M
$ 255.76K
41
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001448
-0.07%
+1.88%
+23.50%
$ 2.50M
$ 396.49M
42
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.36E-6
0.00%
-3.10%
-3.17%
$ 1.64M
--
43
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.01987508
+0.63%
-0.05%
-4.56%
$ 1.58M
$ 7.98K
44
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.984674
-0.33%
-0.01%
-0.25%
$ 1.38M
$ 25.28
45
$ 0.001271
0.00%
-4.94%
-12.77%
$ 816.61K
$ 23.26M
46
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
47
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 651.40K
$ 1.90K
48
Chihuahua Chain
Chihuahua Chain
HUAHUA
$ 5.17E-6
+0.39%
-1.40%
-23.29%
$ 590.72K
--
49
Stride
Stride
STRD
$ 0.0148998
+1.45%
+0.01%
-3.61%
$ 568.32K
$ 477.09
50
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.00050224
+0.05%
-0.00%
-0.85%
$ 523.56K
$ 55.89K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 87 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1629.90B
โทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis ที่ติดตามบน MEXC นั้น P2P แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 87 ระบบนิเวศ Osmosis ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, USDC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Osmosis คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Osmosis ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1629.90B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Osmosis นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง