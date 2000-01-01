ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ค้าปลีก ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ค้าปลีก เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.00400375
-0.05%
+0.01%
-0.52%
$ 16.50M
$ 10.77K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.02944
-0.20%
-0.77%
+20.45%
$ 10.49M
$ 2.46M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09314
+0.09%
-0.67%
-9.97%
$ 6.49M
$ 233.83K
4
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.006673
-0.03%
-0.03%
-1.10%
$ 6.00M
$ 4.36M
5
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.00060234
+0.41%
+0.00%
+1.48%
$ 5.62M
$ 112.60K
6
Roam
Roam
ROAM
$ 0.01201
+0.36%
+0.50%
+12.29%
$ 4.24M
$ 2.96M
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00169273
0.00%
-0.00%
+0.04%
$ 3.30M
$ 1.89
8
THAT
THAT
THAT
$ 0.00199553
+0.59%
+0.01%
+1.88%
$ 3.07M
$ 20.99K
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00113111
0.00%
-0.02%
+3.20%
$ 3.05M
$ 18.01K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21758
-0.20%
-0.09%
+0.46%
$ 2.10M
$ 365.48K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008724
-0.01%
-3.08%
+4.49%
$ 1.42M
$ 63.99M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002141
-0.05%
+0.28%
+10.64%
$ 1.36M
$ 3.25B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.173
-0.04%
+0.09%
+0.52%
$ 387.70K
$ 3.31K
14
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
15
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00023628
0.00%
-0.03%
-18.32%
$ 152.59K
$ 1.07K
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.00016314
+0.01%
+0.00%
-0.44%
$ 112.30K
$ 528.77K
17
WFDP
WFDP
WFDP
$ 37.97
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 43.27K
$ 40.30K
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.103E-5
-0.05%
0.00%
-9.13%
$ 41.01K
--
19
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 6.282E-5
+2.93%
+0.40%
+22.91%
$ 34.22K
--
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.92126E-7
0.00%
+0.30%
-18.58%
$ 17.87K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0017813
-1.06%
+5.28%
+8.57%
--
$ 16.91M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ค้าปลีก คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ค้าปลีก เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $64.59M
โทเค็น ค้าปลีก ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ค้าปลีก ที่ติดตามบน MEXC นั้น LTT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ค้าปลีก กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 ค้าปลีก ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ค้าปลีก ยอดนิยม รวมถึง FTRB, VOW, SOIL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ค้าปลีก คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ค้าปลีก ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $64.59M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ค้าปลีก นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง