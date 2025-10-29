ราคาปัจจุบัน DRESSdio วันนี้ คือ 0.05678 USD ติดตามการอัปเดตราคา DRESS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DRESS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DRESSdio วันนี้ คือ 0.05678 USD ติดตามการอัปเดตราคา DRESS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DRESS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRESS

ข้อมูลราคา DRESS

เอกสารไวท์เปเปอร์ DRESS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DRESS

โทเคโนมิกส์ DRESS

การคาดการณ์ราคา DRESS

DRESSdio โลโก้

DRESSdio ราคา (DRESS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DRESS เป็น USD

$0.05678
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DRESSdio (DRESS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DRESSdio (DRESS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.051458
ต่ำสุด 24h
$ 0.070336
สูงสุด 24h

$ 0.051458
$ 0.070336
$ 0.152477
$ 0.03099864
+0.20%

-0.66%

-22.06%

-22.06%

ราคาเรียลไทม์ DRESSdio (DRESS) คือ $0.05678 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDRESS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.051458 และราคาสูงสุด $ 0.070336 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DRESS คือ $ 0.152477 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03099864

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DRESS มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -22.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DRESSdio (DRESS) ข้อมูลการตลาด

$ 20.02M
--
$ 113.52M
352.68M
2,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DRESSdio คือ $ 20.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DRESS คือ 352.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 113.52M

ประวัติราคา DRESSdio (DRESS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ -0.00037980525488964
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ -0.0143939116
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00037980525488964-0.66%
30 วัน$ -0.0143939116-25.35%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DRESSdio (USD)

DRESSdio (DRESS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DRESSdio (DRESS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DRESSdio

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DRESSdio ตอนนี้!

DRESS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DRESSdio (DRESS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DRESSdio (DRESS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DRESSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DRESSdio (DRESS)

วันนี้ DRESSdio (DRESS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DRESS เป็นUSD คือ 0.05678 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DRESS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DRESS เป็น USD คือ $ 0.05678 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DRESSdio คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DRESS คือ $ 20.02M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DRESS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DRESS คือ 352.68M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DRESS คือเท่าใด?
DRESS ถึงราคา ATH ที่ 0.152477 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DRESS คือเท่าไร?
DRESS ถึงราคา ATL ที่ 0.03099864 USD
ปริมาณการเทรดของ DRESS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DRESS คือ -- USD
ปีนี้ DRESS จะสูงขึ้นอีกไหม?
DRESS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DRESS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:38 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

