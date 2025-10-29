DRESSdio ราคา (DRESS)
+0.20%
-0.66%
-22.06%
-22.06%
ราคาเรียลไทม์ DRESSdio (DRESS) คือ $0.05678 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDRESS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.051458 และราคาสูงสุด $ 0.070336 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DRESS คือ $ 0.152477 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03099864
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DRESS มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -22.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DRESSdio คือ $ 20.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DRESS คือ 352.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 113.52M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ -0.00037980525488964
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ -0.0143939116
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DRESSdio เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00037980525488964
|-0.66%
|30 วัน
|$ -0.0143939116
|-25.35%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.
