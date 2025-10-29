ราคาปัจจุบัน XOXNO วันนี้ คือ 0.01921299 USD ติดตามการอัปเดตราคา XOXNO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XOXNO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน XOXNO วันนี้ คือ 0.01921299 USD ติดตามการอัปเดตราคา XOXNO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XOXNO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XOXNO

ข้อมูลราคา XOXNO

เอกสารไวท์เปเปอร์ XOXNO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XOXNO

โทเคโนมิกส์ XOXNO

การคาดการณ์ราคา XOXNO

XOXNO โลโก้

ราคาปัจจุบัน 1 XOXNO เป็น USD

-5.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
XOXNO (XOXNO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:46:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา XOXNO (XOXNO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.40%

+1.04%

-5.24%

-5.24%

ราคาเรียลไทม์ XOXNO (XOXNO) คือ $0.01921299 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXOXNO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01843308 และราคาสูงสุด $ 0.01949066 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XOXNO คือ $ 0.291313 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01521366

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XOXNO มีการเปลี่ยนแปลง +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

XOXNO (XOXNO) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XOXNO คือ $ 1.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XOXNO คือ 66.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 99966278.74299297 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.92M

ประวัติราคา XOXNO (XOXNO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา XOXNO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00019869
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XOXNO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0055856254
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XOXNO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0046415125
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XOXNO เป็น USD เท่ากับ $ -0.010373161831138403

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00019869+1.04%
30 วัน$ -0.0055856254-29.07%
60 วัน$ -0.0046415125-24.15%
90 วัน$ -0.010373161831138403-35.06%

อะไรคือ XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา XOXNO (USD)

XOXNO (XOXNO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ XOXNO (XOXNO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ XOXNO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา XOXNO ตอนนี้!

XOXNO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ XOXNO (XOXNO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XOXNO (XOXNO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XOXNOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XOXNO (XOXNO)

วันนี้ XOXNO (XOXNO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XOXNO เป็นUSD คือ 0.01921299 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XOXNO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XOXNO เป็น USD คือ $ 0.01921299 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ XOXNO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XOXNO คือ $ 1.27M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XOXNO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XOXNO คือ 66.02M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XOXNO คือเท่าใด?
XOXNO ถึงราคา ATH ที่ 0.291313 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XOXNO คือเท่าไร?
XOXNO ถึงราคา ATL ที่ 0.01521366 USD
ปริมาณการเทรดของ XOXNO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XOXNO คือ -- USD
ปีนี้ XOXNO จะสูงขึ้นอีกไหม?
XOXNO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XOXNO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:46:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XOXNO (XOXNO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

