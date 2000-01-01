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โทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Morph L2 เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00011
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 840.28K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66148
+0.09%
+0.72%
+1.69%
$ 1.16B
$ 41.10K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08333
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6282
-0.10%
+0.07%
-1.50%
$ 149.56M
$ 642.82K
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707851
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 2.24M
$ 49.08K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $94.67B
โทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 ที่ติดตามบน MEXC นั้น BGB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ Morph L2 ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 ยอดนิยม รวมถึง USDC, USDE, USD1. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Morph L2 คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Morph L2 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $94.67B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Morph L2 นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง