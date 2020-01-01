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โทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Moonriver เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,122.7
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.972937
-0.04%
-0.00%
-1.90%
$ 11.54M
$ 1.73K
5
Moonriver
Moonriver
MOVR
$ 0.7735
+0.39%
-3.92%
-32.03%
$ 9.49M
$ 175.90K
6
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00407481
0.00%
-0.00%
-4.45%
$ 3.91M
$ 420.30
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00780613
-0.56%
-0.02%
+0.33%
$ 125.95K
$ 81.97

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.63B
โทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver ที่ติดตามบน MEXC นั้น ROME แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Moonriver ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, FRAX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Moonriver คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Moonriver ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.63B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Moonriver นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง