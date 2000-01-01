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โทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
TIA
TIA
TIA
$ 0,3066
-0,10%
+0,89%
-4,98%
$ 282,51M
$ 610,11K
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0,006453
+0,16%
-0,74%
-3,97%
$ 25,77M
$ 9,36M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0,02495983
0,00%
-0,00%
-2,76%
$ 23,29M
$ 4,63M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0,003421
-0,15%
-0,87%
-3,71%
$ 21,20M
$ 17,84M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0,01353
0,00%
-1,02%
-3,70%
$ 13,18M
$ 3,87M
6
Dymension
Dymension
DYM
$ 0,01483
-0,47%
-0,34%
-1,53%
$ 8,04M
$ 3,63M
7
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0,001831
+0,16%
-1,29%
-11,39%
$ 7,11M
$ 27,38M
8
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0,006281
+4,67%
-9,06%
+22,14%
$ 6,29M
$ 116,41M
9
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0,01311
+0,08%
+0,31%
-12,90%
$ 5,30M
$ 5,02M
10
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0,01763
+0,06%
-0,79%
+7,75%
$ 4,67M
$ 3,14M
11
NetX
NetX
NETX
$ 0,1933
+0,16%
-3,79%
-5,02%
$ 4,46M
$ 313,56K
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0,001653
+0,18%
-3,32%
-23,20%
$ 1,48M
$ 49,47M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0,0099169
0,00%
0,00%
-0,31%
$ 921,82K
$ 146,46
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0,00085237
0,00%
--
0,00%
$ 240,67K
$ 6,80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0,00035719
+0,04%
+0,11%
-1,04%
$ 167,15K
$ 56,59
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0,02022
0,00%
-1,41%
-2,18%
--
$ 30,40M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $404.63M
โทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น TIA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ ยอดนิยม รวมถึง TIA, MOVE, CTSI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $404.63M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม บล็อกเชนแบบโมดูลาร์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง