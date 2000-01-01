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โทเค็น ระบบนิเวศ Kava ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Kava เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.72B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08346
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
5
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.468
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
6
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1437
-0.14%
-0.42%
+4.21%
$ 94.85M
$ 384.58K
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001284
-0.08%
-0.54%
-2.73%
$ 6.59M
$ 422.32M
8
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.92
-0.20%
+0.00%
+6.49%
$ 4.64M
$ 7.47K
9
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02548809
-2.02%
-0.00%
-2.55%
$ 1.73M
$ 239.84
10
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00032767
+0.20%
+0.01%
-7.83%
$ 609.32K
$ 1.98K
11
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
$ 0.04045159
+0.04%
+0.01%
-0.83%
$ 383.37K
$ 428.05
12
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,882.74
-0.15%
+0.00%
+0.52%
$ 93.43K
$ 2.22K
13
Kava Lend
Kava Lend
HARD
$ 0.00045861
0.00%
--
0.00%
$ 61.82K
$ 22.90

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Kava คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Kava เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 13 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $190.53B
โทเค็น ระบบนิเวศ Kava ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Kava ที่ติดตามบน MEXC นั้น WAGMI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Kava กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 13 ระบบนิเวศ Kava ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Kava ยอดนิยม รวมถึง USDT, USDE, SUSDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Kava คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Kava ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $190.53B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Kava นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง