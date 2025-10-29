ราคาปัจจุบัน Kava Lend วันนี้ คือ 0.00489043 USD ติดตามการอัปเดตราคา HARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HARD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kava Lend วันนี้ คือ 0.00489043 USD ติดตามการอัปเดตราคา HARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HARD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HARD

ข้อมูลราคา HARD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HARD

โทเคโนมิกส์ HARD

การคาดการณ์ราคา HARD

Kava Lend โลโก้

Kava Lend ราคา (HARD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HARD เป็น USD

$0.00489036
$0.00489036$0.00489036
-4.80%1D
mexc
USD
Kava Lend (HARD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:52:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kava Lend (HARD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00487574
$ 0.00487574$ 0.00487574
ต่ำสุด 24h
$ 0.00513699
$ 0.00513699$ 0.00513699
สูงสุด 24h

$ 0.00487574
$ 0.00487574$ 0.00487574

$ 0.00513699
$ 0.00513699$ 0.00513699

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758$ 0.00206758

-0.39%

-4.79%

+17.48%

+17.48%

ราคาเรียลไทม์ Kava Lend (HARD) คือ $0.00489043 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHARD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00487574 และราคาสูงสุด $ 0.00513699 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HARD คือ $ 2.97 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00206758

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HARD มีการเปลี่ยนแปลง -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +17.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kava Lend (HARD) ข้อมูลการตลาด

$ 658.77K
$ 658.77K$ 658.77K

--
----

$ 977.46K
$ 977.46K$ 977.46K

134.79M
134.79M 134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kava Lend คือ $ 658.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HARD คือ 134.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 977.46K

ประวัติราคา Kava Lend (HARD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Lend เป็น USD เท่ากับ $ -0.000246043315740344
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Lend เป็น USD เท่ากับ $ +0.0021540520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Lend เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004440618
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Lend เป็น USD เท่ากับ $ -0.002544571046538593

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000246043315740344-4.79%
30 วัน$ +0.0021540520+44.05%
60 วัน$ -0.0004440618-9.08%
90 วัน$ -0.002544571046538593-34.22%

อะไรคือ Kava Lend (HARD)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Kava Lend (USD)

Kava Lend (HARD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kava Lend (HARD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kava Lend

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kava Lend ตอนนี้!

HARD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kava Lend (HARD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kava Lend (HARD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HARDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kava Lend (HARD)

วันนี้ Kava Lend (HARD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HARD เป็นUSD คือ 0.00489043 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HARD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HARD เป็น USD คือ $ 0.00489043 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kava Lend คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HARD คือ $ 658.77K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HARD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HARD คือ 134.79M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HARD คือเท่าใด?
HARD ถึงราคา ATH ที่ 2.97 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HARD คือเท่าไร?
HARD ถึงราคา ATL ที่ 0.00206758 USD
ปริมาณการเทรดของ HARD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HARD คือ -- USD
ปีนี้ HARD จะสูงขึ้นอีกไหม?
HARD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HARD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
