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โทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Internet Computer เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.273
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13871
-0.93%
+13.63%
+14.72%
$ 14.02M
$ 1.63M
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0011855
-0.02%
+2.13%
+14.41%
$ 9.29M
$ 10.81M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
+0.00%
-1.61%
$ 4.99M
$ 29.53K
5
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00510175
+0.05%
+0.02%
+26.83%
$ 3.46M
$ 297.10
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01028452
-0.05%
-0.00%
-6.60%
$ 1.20M
$ 624.41
8
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.080205
0.00%
+0.06%
-5.97%
$ 797.65K
$ 1.58K
9
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019866
+0.05%
-0.00%
+1.49%
$ 793.07K
$ 3.96K
10
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.18
0.00%
+0.01%
+12.49%
$ 704.30K
$ 794.73
11
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01602
+0.19%
-1.77%
-3.95%
$ 681.11K
$ 1.27M
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00135142
+0.02%
+0.01%
-2.79%
$ 539.21K
$ 121.41
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.88
0.00%
-0.00%
-2.70%
$ 515.33K
$ 403.08
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00055481
-0.56%
-0.00%
+3.61%
$ 452.08K
$ 47.89
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068274
0.00%
-0.00%
-1.92%
$ 396.54K
$ 19.29
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.000159
+0.04%
+0.01%
-6.48%
$ 158.97K
$ 26.17
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.222E-5
-0.24%
+0.80%
+0.33%
$ 113.01K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.45E-5
-0.25%
0.00%
-2.18%
$ 64.52K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.575E-5
-0.28%
-3.80%
+0.22%
$ 35.77K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.02551815
0.00%
0.00%
+7.81%
$ 25.52K
$ 1.49
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.78322E-7
0.00%
-0.10%
-3.43%
$ 18.58K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+2.96%
$ 9.68K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 1.0001
-0.02%
-0.03%
-0.02%
--
$ 55.09K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003812
+0.16%
-0.13%
-3.43%
--
$ 27.86M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.30B
โทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ระบบนิเวศ Internet Computer ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer ยอดนิยม รวมถึง ICP, ALICE, OGY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Internet Computer คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Internet Computer ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.30B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Internet Computer นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง