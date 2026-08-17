CRYPTO CLOUD ราคา (CLOUD)
ราคาปัจจุบัน CRYPTO CLOUD (CLOUD) วันนี้ $ 0.00134899, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLOUD เป็น USD คือ $ 0.00134899 ต่อ CLOUD.
CRYPTO CLOUD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 538,241 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 398.99M CLOUD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLOUD เทรดระหว่าง $ 0.00131007 (ต่ำ) กับ $ 0.00136406 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00850168 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLOUD เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 121.17.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CRYPTO CLOUD คือ $ 538.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 121.17 อุปทานหมุนเวียนของ CLOUD คือ 398.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 398991500.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 538.24K
-0.15%
+0.63%
+2.20%
+2.20%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001983135
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002607847
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000002571366072
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.63%
|30 วัน
|$ +0.0001983135
|+14.70%
|60 วัน
|$ -0.0002607847
|-19.33%
|90 วัน
|$ -0.000000002571366072
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ CRYPTO CLOUD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
ราคาปัจจุบันของ CRYPTO CLOUD คือเท่าไร?
CRYPTO CLOUD เทรดอยู่ที่ ฿0.0435679605055130478000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มาร์เก็ตแคปและอันดับของ CLOUD คือเท่าไร?
ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿17383422.13837600602000 CLOUD อยู่ในอันดับ #3501 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี
ปริมาณการเทรดรายวันของ CRYPTO CLOUD มีมากเพียงใด?
มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง
จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ CLOUD มีเท่าไร?
มีโทเคน 398991500.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?
CRYPTO CLOUD เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0423109719267433254000 และ ฿0.0440546721674364732000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน
CRYPTO CLOUD เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.2745764301221730096000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว
พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ CLOUD คืออะไร?
พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Meme,Internet Computer Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --
CLOUD มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?
ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น