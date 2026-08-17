ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน CRYPTO CLOUD วันนี้ คือ 0.00134899 USD มูลค่าตลาด CLOUD เท่ากับ 538,241 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLOUD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CRYPTO CLOUD วันนี้ คือ 0.00134899 USD มูลค่าตลาด CLOUD เท่ากับ 538,241 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLOUD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CLOUD

ข้อมูลราคา CLOUD

CLOUD คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CLOUD

โทเคโนมิกส์ CLOUD

การคาดการณ์ราคา CLOUD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

CRYPTO CLOUD โลโก้

CRYPTO CLOUD ราคา (CLOUD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CLOUD เป็น USD

$0.00134112
$0.00134112$0.00134112
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CRYPTO CLOUD (CLOUD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:50:06 (UTC+8)

ราคา CRYPTO CLOUD วันนี้

ราคาปัจจุบัน CRYPTO CLOUD (CLOUD) วันนี้ $ 0.00134899, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLOUD เป็น USD คือ $ 0.00134899 ต่อ CLOUD.

CRYPTO CLOUD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 538,241 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 398.99M CLOUD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLOUD เทรดระหว่าง $ 0.00131007 (ต่ำ) กับ $ 0.00136406 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00850168 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLOUD เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 121.17.

CRYPTO CLOUD (CLOUD) ข้อมูลการตลาด

$ 538.24K
$ 538.24K$ 538.24K

$ 121.17
$ 121.17$ 121.17

$ 538.24K
$ 538.24K$ 538.24K

398.99M
398.99M 398.99M

398,991,500.0
398,991,500.0 398,991,500.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CRYPTO CLOUD คือ $ 538.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 121.17 อุปทานหมุนเวียนของ CLOUD คือ 398.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 398991500.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 538.24K

ประวัติราคา CRYPTO CLOUD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00131007
$ 0.00131007$ 0.00131007
ต่ำสุด 24h
$ 0.00136406
$ 0.00136406$ 0.00136406
สูงสุด 24h

$ 0.00131007
$ 0.00131007$ 0.00131007

$ 0.00136406
$ 0.00136406$ 0.00136406

$ 0.00850168
$ 0.00850168$ 0.00850168

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+0.63%

+2.20%

+2.20%

ประวัติราคา CRYPTO CLOUD (CLOUD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001983135
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002607847
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRYPTO CLOUD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000002571366072

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.63%
30 วัน$ +0.0001983135+14.70%
60 วัน$ -0.0002607847-19.33%
90 วัน$ -0.000000002571366072-0.00%

การคาดการณ์ราคา CRYPTO CLOUD

การคาดการณ์ราคา CRYPTO CLOUD (CLOUD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CLOUD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CRYPTO CLOUD (CLOUD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CRYPTO CLOUD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CRYPTO CLOUD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CLOUD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CRYPTO CLOUD

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

CRYPTO CLOUD (CLOUD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Internet Computer EcosystemMeme

เกี่ยวกับ CRYPTO CLOUD

ราคาปัจจุบันของ CRYPTO CLOUD คือเท่าไร?

CRYPTO CLOUD เทรดอยู่ที่ ฿0.0435679605055130478000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ CLOUD คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿17383422.13837600602000 CLOUD อยู่ในอันดับ #3501 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ CRYPTO CLOUD มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ CLOUD มีเท่าไร?

มีโทเคน 398991500.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

CRYPTO CLOUD เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0423109719267433254000 และ ฿0.0440546721674364732000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

CRYPTO CLOUD เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.2745764301221730096000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ CLOUD คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Meme,Internet Computer Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

CLOUD มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CRYPTO CLOUD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:50:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CRYPTO CLOUD (CLOUD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRYPTO CLOUD

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028552
$0.028552$0.028552

+72.01%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06600
$0.06600$0.06600

-7.27%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001908
$0.001908$0.001908

-21.31%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00786
$0.00786$0.00786

-10.47%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02000
$0.02000$0.02000

+185.30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5439
$1.5439$1.5439

+103.14%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028552
$0.028552$0.028552

+72.01%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002127
$0.0002127$0.0002127

+40.86%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01512
$0.01512$0.01512

+37.45%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?