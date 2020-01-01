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โทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Immutable zkEVM เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.06
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.109
+0.09%
-0.55%
-3.46%
$ 217.40M
$ 526.38K
4
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02376
-0.67%
-1.24%
+16.55%
$ 10.31M
$ 2.35M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.108228
+0.02%
0.00%
-3.56%
$ 4.63M
$ 35.40K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0010971
0.00%
-0.02%
-5.94%
$ 962.39K
$ 1.49K
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00143591
+0.01%
-0.01%
-7.32%
$ 536.50K
$ 1.77K
9
END
END
END
$ 0.00299107
+0.06%
--
-2.98%
$ 389.37K
$ 44.87
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.956E-5
+0.01%
+8.00%
+9.56%
$ 34.52K
--
12
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.0004349
0.00%
+1.12%
-4.10%
--
$ 125.13M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $302.97B
โทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM ที่ติดตามบน MEXC นั้น OIK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ระบบนิเวศ Immutable zkEVM ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDC, IMX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Immutable zkEVM คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Immutable zkEVM ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $302.97B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Immutable zkEVM นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง