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ราคาปัจจุบัน Space Nation Oikos วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OIK เท่ากับ 34,570 USD ติดตามการอัปเดตราคา OIK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Space Nation Oikos วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OIK เท่ากับ 34,570 USD ติดตามการอัปเดตราคา OIK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Space Nation Oikos ราคา (OIK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OIK เป็น USD

$0.0000997
$0.0000997$0.0000997
+0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Space Nation Oikos (OIK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:21:58 (UTC+8)

ราคา Space Nation Oikos วันนี้

ราคาปัจจุบัน Space Nation Oikos (OIK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OIK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OIK.

Space Nation Oikos มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34,570 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 346.75M OIK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OIK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.158664 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OIK เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Space Nation Oikos (OIK) ข้อมูลการตลาด

$ 34.57K
$ 34.57K$ 34.57K

--
----

$ 99.70K
$ 99.70K$ 99.70K

346.75M
346.75M 346.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Space Nation Oikos คือ $ 34.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OIK คือ 346.75M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 99.70K

ประวัติราคา Space Nation Oikos USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.158664
$ 0.158664$ 0.158664

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.90%

+9.69%

+9.69%

ประวัติราคา Space Nation Oikos (OIK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Space Nation Oikos เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Space Nation Oikos เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Space Nation Oikos เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Space Nation Oikos เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.90%
30 วัน$ 0-7.32%
60 วัน$ 0-91.86%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Space Nation Oikos

การคาดการณ์ราคา Space Nation Oikos (OIK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OIK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Space Nation Oikos (OIK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Space Nation Oikos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Space Nation Oikos จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OIK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Space Nation Oikos

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เกี่ยวกับ Space Nation Oikos

ราคาปัจจุบันของ Space Nation Oikos คือเท่าไร?

Space Nation Oikos มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 0.89% ในวันนี้

ชุมชนของ OIK เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Space Nation Oikos อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Immutable zkEVM Ecosystem,RPG,MMO การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ OIK ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

OIK เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿5.12417385734402016000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 346745000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Space Nation Oikos

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:21:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Space Nation Oikos (OIK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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