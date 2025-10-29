ราคาปัจจุบัน GIGAETH วันนี้ คือ 4,135.03 USD ติดตามการอัปเดตราคา GETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน GIGAETH วันนี้ คือ 4,135.03 USD ติดตามการอัปเดตราคา GETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GETH

ข้อมูลราคา GETH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GETH

โทเคโนมิกส์ GETH

การคาดการณ์ราคา GETH

GIGAETH โลโก้

GIGAETH ราคา (GETH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GETH เป็น USD

$4,135.03
$4,135.03
-2.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GIGAETH (GETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา GIGAETH (GETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4,072.5
$ 4,072.5
ต่ำสุด 24h
$ 4,229.71
$ 4,229.71
สูงสุด 24h

$ 4,072.5
$ 4,072.5

$ 4,229.71
$ 4,229.71

$ 4,864.9
$ 4,864.9

$ 2,597.03
$ 2,597.03

-0.11%

-2.20%

+1.12%

+1.12%

ราคาเรียลไทม์ GIGAETH (GETH) คือ $4,135.03 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4,072.5 และราคาสูงสุด $ 4,229.71 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GETH คือ $ 4,864.9 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 2,597.03

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GETH มีการเปลี่ยนแปลง -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GIGAETH (GETH) ข้อมูลการตลาด

$ 15.89M
$ 15.89M

--
--

$ 15.89M
$ 15.89M

3.84K
3.84K

3,840.899461740503
3,840.899461740503

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GIGAETH คือ $ 15.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GETH คือ 3.84K โดยมีอุปทานรวมที่ 3840.899461740503 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.89M

ประวัติราคา GIGAETH (GETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ -93.127487385146
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ +148.7051893690
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ -120.5063522840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ +419.4046572261434

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -93.127487385146-2.20%
30 วัน$ +148.7051893690+3.60%
60 วัน$ -120.5063522840-2.91%
90 วัน$ +419.4046572261434+11.29%

อะไรคือ GIGAETH (GETH)

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.

What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

การคาดการณ์ราคา GIGAETH (USD)

GIGAETH (GETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GIGAETH (GETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GIGAETH

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GIGAETH ตอนนี้!

GETH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ GIGAETH (GETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GIGAETH (GETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GIGAETH (GETH)

วันนี้ GIGAETH (GETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GETH เป็นUSD คือ 4,135.03 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GETH เป็น USD คือ $ 4,135.03 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GIGAETH คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GETH คือ $ 15.89M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GETH คือ 3.84K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GETH คือเท่าใด?
GETH ถึงราคา ATH ที่ 4,864.9 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GETH คือเท่าไร?
GETH ถึงราคา ATL ที่ 2,597.03 USD
ปริมาณการเทรดของ GETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GETH คือ -- USD
ปีนี้ GETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
GETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:13:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GIGAETH (GETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$115,282.30

$4,142.79

$0.03871

$200.88

$3.9203

$4,142.79

$115,282.30

$200.88

$2.6707

$0.20204

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008980

$1.708

$0.0000000440

$0.008102

$0.00180

$0.0127

$0.0000000000000000069

