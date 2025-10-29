GIGAETH ราคา (GETH)
ราคาเรียลไทม์ GIGAETH (GETH) คือ $4,135.03 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4,072.5 และราคาสูงสุด $ 4,229.71 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GETH คือ $ 4,864.9 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 2,597.03
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GETH มีการเปลี่ยนแปลง -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GIGAETH คือ $ 15.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GETH คือ 3.84K โดยมีอุปทานรวมที่ 3840.899461740503 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.89M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ -93.127487385146
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ +148.7051893690
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ -120.5063522840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGAETH เป็น USD เท่ากับ $ +419.4046572261434
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -93.127487385146
|-2.20%
|30 วัน
|$ +148.7051893690
|+3.60%
|60 วัน
|$ -120.5063522840
|-2.91%
|90 วัน
|$ +419.4046572261434
|+11.29%
GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.
What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.
