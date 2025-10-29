ราคาปัจจุบัน Hydrated Dollar วันนี้ คือ 0.998652 USD ติดตามการอัปเดตราคา HOLLAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HOLLAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hydrated Dollar วันนี้ คือ 0.998652 USD ติดตามการอัปเดตราคา HOLLAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HOLLAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.998665
0.00%1D
Hydrated Dollar (HOLLAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998647
ต่ำสุด 24h
$ 0.999331
สูงสุด 24h

$ 0.998647
$ 0.999331
$ 1.019
$ 0.976486
-0.00%

-0.05%

-0.06%

-0.06%

ราคาเรียลไทม์ Hydrated Dollar (HOLLAR) คือ $0.998652 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHOLLAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.998647 และราคาสูงสุด $ 0.999331 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HOLLAR คือ $ 1.019 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.976486

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HOLLAR มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hydrated Dollar (HOLLAR) ข้อมูลการตลาด

$ 3.46M
--
$ 3.46M
3.46M
3,464,592.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hydrated Dollar คือ $ 3.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HOLLAR คือ 3.46M โดยมีอุปทานรวมที่ 3464592.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.46M

ประวัติราคา Hydrated Dollar (HOLLAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrated Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005525379569666
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrated Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000586208
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrated Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hydrated Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0005525379569666-0.05%
30 วัน$ -0.0000586208-0.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Hydrated Dollar (HOLLAR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Hydrated Dollar (USD)

Hydrated Dollar (HOLLAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hydrated Dollar (HOLLAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hydrated Dollar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hydrated Dollar ตอนนี้!

HOLLAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hydrated Dollar (HOLLAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hydrated Dollar (HOLLAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HOLLARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hydrated Dollar (HOLLAR)

วันนี้ Hydrated Dollar (HOLLAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HOLLAR เป็นUSD คือ 0.998652 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HOLLAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HOLLAR เป็น USD คือ $ 0.998652 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hydrated Dollar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HOLLAR คือ $ 3.46M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HOLLAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HOLLAR คือ 3.46M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HOLLAR คือเท่าใด?
HOLLAR ถึงราคา ATH ที่ 1.019 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HOLLAR คือเท่าไร?
HOLLAR ถึงราคา ATL ที่ 0.976486 USD
ปริมาณการเทรดของ HOLLAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HOLLAR คือ -- USD
ปีนี้ HOLLAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
HOLLAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HOLLAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hydrated Dollar (HOLLAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

