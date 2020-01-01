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โทเค็น ระบบนิเวศ Core ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Core เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.451
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
4
Colend
Colend
CLND
$ 0.02926429
+0.01%
+0.04%
-10.05%
$ 2.93M
$ 30.42
5
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
6
ASX Capital
ASX Capital
ASX
$ 0.059974
-0.14%
+0.01%
+0.78%
$ 487.32K
$ 656.80
7
Wrapped CORE
Wrapped CORE
WCORE
$ 0.02008329
+0.11%
-0.00%
+1.19%
$ 366.87K
$ 1.95K
8
b14g dualCORE
b14g dualCORE
DUALCORE
$ 0.02638608
0.00%
--
0.00%
$ 324.31K
$ 2.00
9
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001187
+0.34%
-1.66%
-8.78%
$ 131.73K
$ 23.88M
10
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016716
0.00%
--
+0.06%
$ 56.17K
$ 109.78
11
ARS
ARS
ARS
$ 0.0006344
+0.05%
+0.22%
+0.83%
--
$ 85.61M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Core คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Core เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $81.27B
โทเค็น ระบบนิเวศ Core ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Core ที่ติดตามบน MEXC นั้น ARS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Core กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 ระบบนิเวศ Core ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Core ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, AUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Core คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Core ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $81.27B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Core นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง