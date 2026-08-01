Bitdealer ราคา (BIT)
ราคาปัจจุบัน Bitdealer (BIT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BIT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BIT.
Bitdealer มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 102,890 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 284.29M BIT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BIT เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03448635 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BIT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.29.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitdealer คือ $ 102.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.29 อุปทานหมุนเวียนของ BIT คือ 284.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 361.92K
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0.00%
0.00%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitdealer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitdealer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitdealer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitdealer เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|-2.11%
|60 วัน
|$ 0
|-26.84%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Bitdealer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Bitdealer คือเท่าไร?
Bitdealer เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BIT คือเท่าไร?
ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿3322644.23767234040000 BIT อยู่ในอันดับ #5745 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี
ปริมาณการเทรดรายวันของ Bitdealer มีมากเพียงใด?
มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง
จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BIT มีเท่าไร?
มีโทเคน 284285714.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?
Bitdealer เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน
Bitdealer เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿1.1136735553100545860000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว
พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BIT คืออะไร?
พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Launchpad,Capital Launchpad (Kaito) และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --
BIT มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?
ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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