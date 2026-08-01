Berryboy ราคา (BERRYBOY)
ราคาปัจจุบัน Berryboy (BERRYBOY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BERRYBOY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BERRYBOY.
Berryboy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,836.37 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B BERRYBOY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BERRYBOY เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BERRYBOY เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Berryboy คือ $ 9.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BERRYBOY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.84K
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ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Berryboy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Berryboy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Berryboy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Berryboy เป็น USD เท่ากับ --
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|เปลี่ยน (USD)
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ในปี 2040 ราคาของ Berryboy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Berryboy คือเท่าไร?
Berryboy (BERRYBOY) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Berryboy ในวันนี้?
การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Meme,Base Ecosystem,Base Meme แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน
ความสนใจในการซื้อขาย BERRYBOY แข็งแกร่งเพียงใด?
นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น
ตำแหน่งของ Berryboy ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?
ปัจจุบัน Berryboy อยู่ในอันดับที่ #10290 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿317641.2061321190808000 ซึ่งทำให้ Berryboy อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ BERRYBOY?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1000000000.0 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด
ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Berryboy เป็นอย่างไร?
ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 จนถึง ฿0E-15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้
Berryboy เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?
เมื่อเทียบกับโทเค็น Meme,Base Ecosystem,Base Meme อื่นๆ BERRYBOY ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน
|เวลา (UTC+8)
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