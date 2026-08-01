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ราคาปัจจุบัน Aster INU วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ASTERINU เท่ากับ 60,380 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTERINU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aster INU วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ASTERINU เท่ากับ 60,380 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTERINU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aster INU ราคา (ASTERINU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASTERINU เป็น USD

$0.000061
$0.000061$0.000061
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aster INU (ASTERINU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:29:16 (UTC+8)

ราคา Aster INU วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aster INU (ASTERINU) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASTERINU เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ASTERINU.

Aster INU มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 60,380 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 990.00M ASTERINU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASTERINU เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00785063 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTERINU เคลื่อนไหว +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Aster INU (ASTERINU) ข้อมูลการตลาด

$ 60.38K
$ 60.38K$ 60.38K

--
----

$ 60.38K
$ 60.38K$ 60.38K

990.00M
990.00M 990.00M

989,999,899.6374745
989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aster INU คือ $ 60.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASTERINU คือ 990.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 989999899.6374745 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.38K

ประวัติราคา Aster INU USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00785063
$ 0.00785063$ 0.00785063

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.29%

+6.18%

+6.18%

ประวัติราคา Aster INU (ASTERINU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aster INU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aster INU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aster INU เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aster INU เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.29%
30 วัน$ 0-3.73%
60 วัน$ 0-6.32%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Aster INU

การคาดการณ์ราคา Aster INU (ASTERINU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ASTERINU ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aster INU (ASTERINU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aster INU อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aster INU จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ASTERINU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aster INU

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Aster INU (ASTERINU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Aster INU

ราคาปัจจุบันของ Aster INU (ASTERINU) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.29% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น ASTERINU จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ ASTERINU คือ 989999899.6374745 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Aster INU กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ ASTERINU ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Aster INU วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1949822.54899493920000 ทำให้ Aster INU อยู่ในอันดับที่ #6663 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ ASTERINU ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Aster INU?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ BNB Chain Ecosystem,Meme และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aster INU

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:29:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aster INU (ASTERINU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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