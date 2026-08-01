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ราคาปัจจุบัน ASML xStock วันนี้ คือ 1,828.8 USD มูลค่าตลาด ASMLX เท่ากับ 629,097 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASMLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ASML xStock วันนี้ คือ 1,828.8 USD มูลค่าตลาด ASMLX เท่ากับ 629,097 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASMLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ASML xStock ราคา (ASMLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASMLX เป็น USD

$1,828.8
$1,828.8$1,828.8
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ASML xStock (ASMLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:28:11 (UTC+8)

ราคา ASML xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน ASML xStock (ASMLX) วันนี้ $ 1,828.8, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASMLX เป็น USD คือ $ 1,828.8 ต่อ ASMLX.

ASML xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 629,097 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 343.99 ASMLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASMLX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2,001.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,391.93

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASMLX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 48.88.

ASML xStock (ASMLX) ข้อมูลการตลาด

$ 629.10K
$ 629.10K$ 629.10K

$ 48.88
$ 48.88$ 48.88

$ 133.97M
$ 133.97M$ 133.97M

343.99
343.99 343.99

73,256.43157948997
73,256.43157948997 73,256.43157948997

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ASML xStock คือ $ 629.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.88 อุปทานหมุนเวียนของ ASMLX คือ 343.99 โดยมีอุปทานรวมที่ 73256.43157948997 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 133.97M

ประวัติราคา ASML xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 2,001.24
$ 2,001.24$ 2,001.24

$ 1,391.93
$ 1,391.93$ 1,391.93

--

--

+5.46%

+5.46%

ประวัติราคา ASML xStock (ASMLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ASML xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASML xStock เป็น USD เท่ากับ $ +102.1008067200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASML xStock เป็น USD เท่ากับ $ -92.7181483200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASML xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +102.1008067200+5.58%
60 วัน$ -92.7181483200-5.06%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา ASML xStock

การคาดการณ์ราคา ASML xStock (ASMLX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ASMLX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ASML xStock (ASMLX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ASML xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ASML xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ASMLX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ASML xStock

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เกี่ยวกับ ASML xStock

ราคาปัจจุบันของ ASML xStock คือเท่าไร?

ASML xStock เทรดอยู่ที่ ฿59056.566373003392000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ ASMLX คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿20315129.44857683448000 ASMLX อยู่ในอันดับ #3342 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ ASML xStock มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ ASMLX มีเท่าไร?

มีโทเคน 343.9942759968422 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

ASML xStock เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

ASML xStock เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿64625.0890684106016000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ ASMLX คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

ASMLX มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ASML xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:28:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ASML xStock (ASMLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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