ArmaraOS ราคา (ARMARA)
ราคาปัจจุบัน ArmaraOS (ARMARA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARMARA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ARMARA.
ArmaraOS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 939,381 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 959.99M ARMARA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARMARA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00106847 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00133119 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARMARA เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.34K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ArmaraOS คือ $ 939.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.34K อุปทานหมุนเวียนของ ARMARA คือ 959.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 959993718.969004 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 939.38K
-0.31%
-6.16%
+2.15%
+2.15%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ArmaraOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ArmaraOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ArmaraOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ArmaraOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-6.16%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ ArmaraOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ปัจจุบัน ArmaraOS มีมูลค่าเท่าไร?
ขณะนี้ ArmaraOS ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -6.16% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์
วันนี้ ARMARA จะขึ้นหรือลง?
ARMARA มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem
วันนี้ ArmaraOS ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?
โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย ARMARA อย่างแข็งขัน
อะไรทำให้ ArmaraOS แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- ARMARA มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน
มี ARMARA อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?
ขณะนี้มีโทเค็น 959993718.969004 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น
ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ ArmaraOS คือเท่าไร?
ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.0429874839184593096000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา
|เวลา (UTC+8)
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