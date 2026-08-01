ANSEM ARMY ราคา (🐂🀄️)
ราคาปัจจุบัน ANSEM ARMY (🐂🀄️) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 🐂🀄️ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 🐂🀄️.
ANSEM ARMY มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,063.28 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.61M 🐂🀄️ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 🐂🀄️ เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 🐂🀄️ เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ANSEM ARMY คือ $ 19.06K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 🐂🀄️ คือ 999.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 999606514.954497 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.06K
-0.22%
+17.35%
+11.40%
+11.40%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ANSEM ARMY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANSEM ARMY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANSEM ARMY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANSEM ARMY เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+17.35%
|30 วัน
|$ 0
|-39.58%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ ANSEM ARMY อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาซื้อขายสดของ ANSEM ARMY วันนี้คือเท่าไร?
ราคาซื้อขายปัจจุบันของ ANSEM ARMY อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ
มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ 🐂🀄️?
🐂🀄️ มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ ANSEM ARMY ในวันนี้เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANSEM ARMY มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ 17.35% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง
ช่วงราคาที่ ANSEM ARMY เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?
ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ANSEM ARMY เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
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