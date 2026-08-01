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ราคาปัจจุบัน Ali for fx protocol by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FX เท่ากับ 17,889.24 USD ติดตามการอัปเดตราคา FX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ali for fx protocol by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FX เท่ากับ 17,889.24 USD ติดตามการอัปเดตราคา FX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ali for fx protocol by Virtuals ราคา (FX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FX เป็น USD

$0.00001799
$0.00001799$0.00001799
+5.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ali for fx protocol by Virtuals (FX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:02:57 (UTC+8)

ราคา Ali for fx protocol by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ali for fx protocol by Virtuals (FX) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FX เป็น USD คือ $ 0 ต่อ FX.

Ali for fx protocol by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,889.24 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 989.44M FX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00163882 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Ali for fx protocol by Virtuals (FX) ข้อมูลการตลาด

$ 17.89K
$ 17.89K$ 17.89K

--
----

$ 17.98K
$ 17.98K$ 17.98K

989.44M
989.44M 989.44M

994,444,490.6525567
994,444,490.6525567 994,444,490.6525567

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ali for fx protocol by Virtuals คือ $ 17.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FX คือ 989.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 994444490.6525567 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.98K

ประวัติราคา Ali for fx protocol by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0.0$ 0.0

$ 0.00163882
$ 0.00163882$ 0.00163882

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.65%

+1.65%

ประวัติราคา Ali for fx protocol by Virtuals (FX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-12.86%
60 วัน$ 0-10.78%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Ali for fx protocol by Virtuals

การคาดการณ์ราคา Ali for fx protocol by Virtuals (FX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ali for fx protocol by Virtuals (FX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ali for fx protocol by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ali for fx protocol by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ali for fx protocol by Virtuals

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Ali for fx protocol by Virtuals (FX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

เกี่ยวกับ Ali for fx protocol by Virtuals

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Ali for fx protocol by Virtuals ใช้งาน?

Ali for fx protocol by Virtuals ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ FX เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Ali for fx protocol by Virtuals อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Ali for fx protocol by Virtuals จัดอยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ FX กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Ali for fx protocol by Virtuals เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿577688.6971908285216000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9040 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ FX จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 989444490.6213417 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Ali for fx protocol by Virtuals ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา FX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ali for fx protocol by Virtuals เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ali for fx protocol by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:02:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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