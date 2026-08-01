Ali for fx protocol by Virtuals ราคา (FX)
ราคาปัจจุบัน Ali for fx protocol by Virtuals (FX) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FX เป็น USD คือ $ 0 ต่อ FX.
Ali for fx protocol by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,889.24 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 989.44M FX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00163882 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ali for fx protocol by Virtuals คือ $ 17.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FX คือ 989.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 994444490.6525567 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.98K
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+1.65%
+1.65%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ali for fx protocol by Virtuals เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|-12.86%
|60 วัน
|$ 0
|-10.78%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Ali for fx protocol by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Ali for fx protocol by Virtuals ใช้งาน?
Ali for fx protocol by Virtuals ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย
ราคาปัจจุบันของ FX เป็นเท่าไร?
โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์
Ali for fx protocol by Virtuals อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Ali for fx protocol by Virtuals จัดอยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ FX กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI
มูลค่าตามราคาตลาดของ Ali for fx protocol by Virtuals เป็นเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿577688.6971908285216000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9040 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ FX จำนวนเท่าไร?
มีโทเคน 989444490.6213417 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ
การซื้อขายของ Ali for fx protocol by Virtuals ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?
ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา FX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด
ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ali for fx protocol by Virtuals เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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