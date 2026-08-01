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ราคาปัจจุบัน AiMalls วันนี้ คือ 0.093679 USD มูลค่าตลาด AIT เท่ากับ 63,830 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AiMalls วันนี้ คือ 0.093679 USD มูลค่าตลาด AIT เท่ากับ 63,830 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AiMalls ราคา (AIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIT เป็น USD

$0.093679
$0.093679$0.093679
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AiMalls (AIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:57:56 (UTC+8)

ราคา AiMalls วันนี้

ราคาปัจจุบัน AiMalls (AIT) วันนี้ $ 0.093679, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AIT เป็น USD คือ $ 0.093679 ต่อ AIT.

AiMalls มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 63,830 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 515.16K AIT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIT เทรดระหว่าง $ 0.092423 (ต่ำ) กับ $ 0.093885 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 18.41 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AIT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 68.34.

AiMalls (AIT) ข้อมูลการตลาด

$ 63.83K
$ 63.83K$ 63.83K

$ 68.34
$ 68.34$ 68.34

$ 79.63K
$ 79.63K$ 79.63K

515.16K
515.16K 515.16K

822,540.68999979
822,540.68999979 822,540.68999979

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AiMalls คือ $ 63.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 68.34 อุปทานหมุนเวียนของ AIT คือ 515.16K โดยมีอุปทานรวมที่ 822540.68999979 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 79.63K

ประวัติราคา AiMalls USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.092423
$ 0.092423$ 0.092423
ต่ำสุด 24h
$ 0.093885
$ 0.093885$ 0.093885
สูงสุด 24h

$ 0.092423
$ 0.092423$ 0.092423

$ 0.093885
$ 0.093885$ 0.093885

$ 18.41
$ 18.41$ 18.41

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.51%

+7.35%

+7.35%

ประวัติราคา AiMalls (AIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AiMalls เป็น USD เท่ากับ $ +0.00047145
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AiMalls เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005820557
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AiMalls เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019361950
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AiMalls เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00047145+0.51%
30 วัน$ -0.0005820557-0.62%
60 วัน$ +0.0019361950+2.07%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา AiMalls

การคาดการณ์ราคา AiMalls (AIT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AIT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AiMalls (AIT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AiMalls อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AiMalls จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AIT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AiMalls

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เกี่ยวกับ AiMalls

ราคาสดของ AiMalls คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿3.02528271025272406000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ AIT อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ AiMalls คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2061334.93520886620000 AiMalls อยู่ในอันดับที่ #7027 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

AIT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ AIT มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿2.98472127082577222000 และ ฿3.03193530302497890000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ AiMalls คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (515158.6226545689 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน BNB Chain Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AiMalls

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:57:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AiMalls (AIT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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