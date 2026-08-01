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ราคาปัจจุบัน Agent Town วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AGENTTOWN เท่ากับ 11,897.6 USD ติดตามการอัปเดตราคา AGENTTOWN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Agent Town วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AGENTTOWN เท่ากับ 11,897.6 USD ติดตามการอัปเดตราคา AGENTTOWN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Agent Town ราคา (AGENTTOWN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AGENTTOWN เป็น USD

$0.00001207
$0.00001207$0.00001207
-2.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Agent Town (AGENTTOWN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:54:29 (UTC+8)

ราคา Agent Town วันนี้

ราคาปัจจุบัน Agent Town (AGENTTOWN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AGENTTOWN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AGENTTOWN.

Agent Town มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,897.6 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 989.03M AGENTTOWN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AGENTTOWN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AGENTTOWN เคลื่อนไหว -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Agent Town (AGENTTOWN) ข้อมูลการตลาด

$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K

--
----

$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K

989.03M
989.03M 989.03M

989,033,320.534907
989,033,320.534907 989,033,320.534907

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Agent Town คือ $ 11.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AGENTTOWN คือ 989.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 989033320.534907 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.90K

ประวัติราคา Agent Town USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-2.95%

-11.19%

-11.19%

ประวัติราคา Agent Town (AGENTTOWN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Agent Town เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Agent Town เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Agent Town เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Agent Town เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.95%
30 วัน$ 0-21.16%
60 วัน$ 0-9.03%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Agent Town

การคาดการณ์ราคา Agent Town (AGENTTOWN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AGENTTOWN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Agent Town (AGENTTOWN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Agent Town อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Agent Town จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AGENTTOWN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Agent Town

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Agent Town (AGENTTOWN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI MemeBagsApp EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Agent Town

ปัจจุบัน Agent Town มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Agent Town ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -2.95% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ AGENTTOWN จะขึ้นหรือลง?

AGENTTOWN มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,BagsApp Ecosystem

วันนี้ Agent Town ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย AGENTTOWN อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Agent Town แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,BagsApp Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- AGENTTOWN มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี AGENTTOWN อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 989033320.534907 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Agent Town คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿ ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Agent Town

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:54:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Agent Town (AGENTTOWN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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