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โทเค็น การดูแลสุขภาพ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การดูแลสุขภาพ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1869
-0.32%
+3.74%
-10.92%
$ 26.13M
$ 475.30K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00121375
0.00%
-0.00%
-4.85%
$ 14.00M
$ 32.08K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
0.00%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 8.86M
$ 5.25K
5
HP
HP
HP
$ 0.006189
0.00%
-0.18%
-8.40%
$ 8.58M
$ 3.60M
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04646154
+1.97%
-0.03%
+7.98%
$ 7.99M
$ 91.23K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01285
0.00%
-0.70%
+2.66%
$ 901.54K
$ 1.12M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054717
0.00%
-0.00%
+0.24%
$ 500.60K
$ 354.78K
10
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.223E-5
0.00%
0.00%
-1.05%
$ 61.61K
--
11
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
0.00%
$ 60.23K
$ 4.28
12
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.67E-5
-0.21%
+4.00%
-0.46%
$ 50.42K
--
13
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00116991
0.00%
0.00%
+18.12%
$ 46.90K
$ 2.62
14
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
0.00%
$ 41.44K
--
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 2.999E-5
0.00%
0.00%
-2.12%
$ 29.88K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.688E-5
0.00%
-3.90%
-10.74%
$ 10.43K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005457
0.00%
-0.02%
-0.02%
--
$ 22.40M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00436
+0.22%
+2.69%
-18.79%
--
$ 4.71M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การดูแลสุขภาพ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การดูแลสุขภาพ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $81.90M
โทเค็น การดูแลสุขภาพ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การดูแลสุขภาพ ที่ติดตามบน MEXC นั้น CARDIO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การดูแลสุขภาพ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 การดูแลสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การดูแลสุขภาพ ยอดนิยม รวมถึง APEX, MED, DYNA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การดูแลสุขภาพ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การดูแลสุขภาพ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $81.90M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การดูแลสุขภาพ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง