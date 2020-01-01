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โทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ XRP Ledger เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
XRP
XRP
XRP
$ 0.9997
-0.09%
-0.38%
-1.93%
$ 62.12B
$ 5.64M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 38.50M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.63M
$ 1.07M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07269
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.304E-5
+1.49%
+0.50%
+2.77%
$ 13.68M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781637
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 11.93M
$ 130.24K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010331
-0.81%
+3.82%
-4.03%
$ 9.90M
$ 5.71M
9
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.994594
-0.05%
-0.00%
-0.08%
$ 5.70M
$ 2.13M
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.704962
0.00%
+0.22%
-0.34%
$ 5.34M
$ 3.36K
11
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 5.25M
$ 3.09M
12
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.00000856
-0.24%
-1.24%
-3.86%
$ 4.65M
$ 6.61B
13
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00486921
+0.68%
+0.02%
-2.17%
$ 2.85M
$ 13.47K
14
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.0125363
0.00%
-0.03%
+1.09%
$ 1.91M
$ 1.68K
15
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.0076629
+0.01%
-0.68%
-9.25%
$ 1.82M
$ 186.78
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.56
-1.27%
+0.00%
+0.65%
$ 1.54M
$ 3.56K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.374E-5
+0.22%
+1.40%
+12.16%
$ 1.37M
--
18
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01282
+0.63%
-0.46%
+3.71%
$ 908.61K
$ 1.13M
19
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.002747
-0.04%
-0.07%
-9.30%
$ 824.55K
$ 4.26M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.65542E-7
+1.14%
-0.70%
-7.98%
$ 138.53K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 9.61856E-7
-0.47%
-8.80%
-15.63%
$ 96.11K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03629138
0.00%
-0.00%
+0.37%
$ 35.93K
$ 1.37
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.0027913
0.00%
+0.03%
+2.46%
$ 27.91K
$ 42.07
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.00021354
0.00%
0.00%
-1.69%
$ 21.35K
$ 1.40
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00433
0.00%
+0.23%
-25.43%
--
$ 4.66M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00018264
0.00%
-2.78%
+16.21%
--
$ 251.05K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $139.04B
โทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger ที่ติดตามบน MEXC นั้น AURASOL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 ระบบนิเวศ XRP Ledger ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger ยอดนิยม รวมถึง USDC, XRP, RLUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ XRP Ledger คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ XRP Ledger ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $139.04B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ XRP Ledger นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง