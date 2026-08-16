การวิเคราะห์ทางเทคนิค Avalanche (AVAX) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Avalanche (AVAX)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$6.349
|--
|-2.04%
|-2.34%
|-30.67%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Avalanche
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Avalanche จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขาย
|ขาย 9
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 5
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 3
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 7
สัญญาณตลาด Avalanche
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Avalanche
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.37 M
|6.34
|2026-08-15
|-$0.58 M
|6.56
|2026-08-14
|$0.20 M
|6.44
|2026-08-13
|$0.32 M
|6.41
|2026-08-12
|-$0.77 M
|6.38
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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