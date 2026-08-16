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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Avalanche รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Avalanche รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Avalanche (AVAX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Avalanche (AVAX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Avalanche ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AVAX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Avalanche ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Avalanche (AVAX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$6.349---2.04%-2.34%-30.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Avalanche

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Avalanche

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Avalanche จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 12
เป็นกลาง 2
ซื้อ 12
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 0ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
6.3476
6.3463
R2
6.3463
6.3455
R1
6.3456
6.345
PP
6.3443
6.3443
S1
6.3436
6.3435
S2
6.3423
6.343
S3
6.3416
6.3423

สัญญาณตลาด Avalanche

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-2.28M
$43.50 M
$45.78 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
3.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$47.86 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$44.79 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
2.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$129.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$127.18 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Avalanche

การไหลเข้าสุทธิราคา AVAXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.37 M6.34
2026-08-15-$0.58 M6.56
2026-08-14$0.20 M6.44
2026-08-13$0.32 M6.41
2026-08-12-$0.77 M6.38

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Avalanche (AVAX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Avalanche ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AVAX/USDT
$6.35
$6.35$6.35
-3.27%
56.34K (USDT)
AVAX/USDC
$6.342
$6.342$6.342
-3.27%
4.44K (USDT)
AVAX/USD1
$6.346
$6.346$6.346
-3.35%
8.28K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AVAX เป็น USD

จำนวน

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 6.349 USD

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