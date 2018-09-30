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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล USDCoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล USDCoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDCoin (USDC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDCoin (USDC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ USDCoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ USDC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ USDCoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin (USDC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.00095--+0.02%+0.02%+0.04%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา USDCoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค USDCoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ USDCoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 3
ซื้อ 21
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.00046
1.00045
R2
1.00045
1.00045
R1
1.00045
1.00045
PP
1.00044
1.00044
S1
1.00044
1.00044
S2
1.00043
1.00044
S3
1.00043
1.00043

สัญญาณตลาด USDCoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.59M
$30.30 M
$29.71 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.72 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.63 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน USDCoin

การไหลเข้าสุทธิราคา USDCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$9.69 M1.00
2026-08-15-$44.72 M1.00
2026-08-14-$53.71 M1.00
2026-08-13-$154.24 M1.00
2026-08-12-$88.47 M1.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDCoin

เทรดตลาด USDCoin (USDC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน USDCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
USDC/USDT
$1.00096
$1.00096$1.00096
0.00%
22.16M (USDT)
USDC/USDF
$1.0059
$1.0059$1.0059
+0.08%
53.28K (USDT)
USDC/EUR
$0.8649
$0.8649$0.8649
0.00%
81.62K (USDT)
USDC/BRL
$5.252
$5.252$5.252
+0.05%
53.60K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ USDC เป็น USD

จำนวน

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1.00095 USD

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