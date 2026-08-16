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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล TIA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล TIA รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค TIA (TIA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค TIA (TIA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ TIA ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TIA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ TIA ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา TIA (TIA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3106---5.68%-19.85%-19.81%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา TIA

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค TIA

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ TIA จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 10
ซื้อ 10
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3104
0.3103
R2
0.3103
0.3103
R1
0.3103
0.3103
PP
0.3102
0.3102
S1
0.3102
0.3102
S2
0.3101
0.3102
S3
0.3101
0.3101

สัญญาณตลาด TIA

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.03M
$9.90 M
$9.93 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.98 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.05 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$11.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$11.27 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน TIA

การไหลเข้าสุทธิราคา TIAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.08 M0.31
2026-08-15$0.02 M0.31
2026-08-14-$0.47 M0.30
2026-08-13-$0.19 M0.31
2026-08-12-$0.12 M0.31

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด TIA (TIA) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TIA/USDT
$0.3106
$0.3106$0.3106
-0.22%
542.36K (USDT)
TIA/USDC
$0.3103
$0.3103$0.3103
-0.12%
185.54K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TIA เป็น USD

จำนวน

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 0.3106 USD

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