การวิเคราะห์ทางเทคนิค TIA (TIA) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา TIA (TIA)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.3106
|--
|-5.68%
|-19.85%
|-19.81%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค TIA
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ TIA จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อทันที
|ขาย 2
|เป็นกลาง 4
|ซื้อ 8
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|เป็นกลาง
|ขาย 4
|เป็นกลาง 6
|ซื้อ 2
สัญญาณตลาด TIA
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน TIA
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.08 M
|0.31
|2026-08-15
|$0.02 M
|0.31
|2026-08-14
|-$0.47 M
|0.30
|2026-08-13
|-$0.19 M
|0.31
|2026-08-12
|-$0.12 M
|0.31
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIA
เทรดตลาด TIA (TIA) บน MEXC
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TIA ปริมาณ และเทรดโดยตรง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้