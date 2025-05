TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

ชื่อTIA

อันดับNo.55

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0004%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)13,61%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน648 304 450,478795

อุปทานสูงสุด0

อุปทานรวม1 124 099 506,848945

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล20.911430884832413,2024-02-10

ราคาต่ำสุด2.028107599495091,2023-10-31

บล็อกเชนสาธารณะCELESTIA

