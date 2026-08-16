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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bittensor รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bittensor รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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TAO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TAO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bittensor (TAO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bittensor (TAO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bittensor ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TAO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bittensor ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor (TAO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$197.38---5.30%+2.26%-23.73%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bittensor

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bittensor

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bittensor จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 2ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
197.4299
197.3699
R2
197.3699
197.3356
R1
197.3399
197.3143
PP
197.2799
197.2799
S1
197.2499
197.2456
S2
197.1899
197.2243
S3
197.1599
197.1899

สัญญาณตลาด Bittensor

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.98M
$11.92 M
$10.95 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.23M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$30.54 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$29.31 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
4.88M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$189.05 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$184.17 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Bittensor

การไหลเข้าสุทธิราคา TAOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.14 M197.13
2026-08-15-$0.64 M198.15
2026-08-14$0.22 M196.11
2026-08-13-$1.68 M200.49
2026-08-12$0.61 M199.89

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bittensor

เทรดตลาด Bittensor (TAO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bittensor ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TAO/USDT
$197.36
$197.36$197.36
0.00%
2.80K (USDT)
TAO/USDC
$197.17
$197.17$197.17
-0.01%
518.42 (USDT)
TAO/EUR
$170.68
$170.68$170.68
+0.05%
333.60 (USDT)
TAO/USD1
$197.36
$197.36$197.36
+0.09%
284.64 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TAO เป็น USD

จำนวน

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 197.38 USD

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