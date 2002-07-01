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โทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ETH สเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,886.48
+0.05%
+0.21%
+0.37%
$ 16.96B
$ 28.92
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,199.87
+0.02%
+0.00%
+0.23%
$ 704.39M
$ 454.39K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,112.85
+0.01%
-0.00%
-0.39%
$ 605.66M
$ 32.91K
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,067.01
+0.10%
+0.00%
+0.36%
$ 448.91M
$ 176.19K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,002.77
+0.06%
+0.00%
+0.08%
$ 284.80M
$ 38.57K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.93
+0.06%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 62.62
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.47
+0.02%
+0.00%
+0.33%
$ 68.73M
$ 33.46K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,340.65
+0.43%
0.00%
-0.15%
$ 48.65M
$ 238.98
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,243.76
0.00%
--
-1.48%
$ 33.98M
$ 21.83
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,882.46
+0.03%
-0.01%
+0.33%
$ 28.52M
$ 47.03K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,140.38
0.00%
0.00%
+0.89%
$ 19.34M
$ 6.04
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.44
+0.08%
+0.00%
-1.93%
$ 16.01M
$ 5.86
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1,845.98
+0.07%
+0.00%
+0.08%
$ 4.94M
$ 6.71
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,088.32
+0.10%
-0.01%
+1.26%
$ 2.49M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.7
0.00%
0.00%
-3.34%
$ 323.77K
$ 7.84
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,932.05
+0.36%
0.00%
+0.78%
$ 168.62K
$ 58.46
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
0.00%
$ 156.38K
$ 5.82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,953.75
0.00%
-0.00%
-0.29%
$ 150.78K
$ 1.48

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $20.53B
โทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น STETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 ETH สเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง STETH, RSETH, RETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ETH สเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ETH สเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $20.53B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ETH สเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง